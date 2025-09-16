16 сентября 2025

16 сентября 2025 19:41

Названа идеальная разница в возрасте для крепких отношений

Психотерапевт Элоиза Скиннер (Оксфордский университет) назвала разницу в возрасте до трех лет наиболее благоприятной для построения долгосрочных и гармоничных отношений.

Как передает Day.Az, об этом она рассказала в интервью изданию Metro.

По мнению специалиста, партнеры с небольшой разницей в возрасте чаще совпадают в финансовых взглядах - от расходов и сбережений до подходов к инвестициям - а также имеют схожее состояние здоровья. Кроме того, такие пары легче находят общее во многих аспектах образа жизни, например, в организации выходных, распределении забот о детях и даже в выборе направлений для путешествий.

Скиннер также ссылается на результаты исследований, согласно которым удовлетворенность отношениями снижается по мере увеличения возрастного разрыва между партнерами. Особенно это касается вопросов деторождения: значительная разница может привести к трудностям с зачатием, различиям в стилях воспитания и даже к риску ранней потери одного из родителей для ребенка.

Кроме того, пары с большой разницей в возрасте чаще сталкиваются с финансовыми и социальными трудностями. В частности, проблемы могут возникнуть, если один из партнеров выходит на пенсию намного раньше, или если между ними существует неравенство в доходах, статусе или карьерных достижениях. Это, по словам Скиннер, может повлиять на "динамику власти" в отношениях. 


