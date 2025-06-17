17 июня 2025

17 июня 2025 18:51

Психолог указала на неожиданное влияние поцелуев и объятий на здоровье

Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как объятья и поцелуи влияют на здоровье.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", специалист рассказала, что поцелуй задействует около 40 и более нервных окончаний, которые положительно влияют на нервную систему. Физиологически поцелуи способствуют профилактике сосудистых заболеваний и инсультов. С объятиями дело обстоит аналогично.

Сальникова указала на то, что человеческая психика находится в постоянном психомоторном развитии, в основе которого - физическое развитие.

"Поцелуи, объятия, прикосновения воздействуют на нас тактильно, то есть на кожу, развивая тем самым всю моторную сферу", - подчеркнула психолог.

По ее словам, это хорошо сказывается не только на физической, но и на эмоциональной сфере. В моторную сферу человека входит семь органов чувств: обоняние, осязание, слух, зрение, тактильность, вестибулярный аппарат и мышечная память.


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