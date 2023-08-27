Психотерапевт перечислила признаки приближающегося краха отношений

Психотерапевт Лорен Консул рассказала о признаках, которые могут говорить о приближающемся крахе отношений. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их она перечислила в беседе с изданием Independent.

По словам Консул, одним из важных признаков скорого разрыва может быть невозможность договориться во время ссоры. "Двое могут переживать одно и то же, но чувствовать себя по-разному. Если вы застряли на выяснениях, кто из вас прав, значит, вы думаете, что опыт одного человека считается, а другого - нет", - сказала она. В этом случае она предложила взять паузу, подумать над словами партнера и осознать их ценность.

Кроме того, продолжила Консул, постоянное желание изменить партнера, а не себя, - это не очень хороший признак. "Тревожным звоночком должно стать и отсутствие интереса к делам партнера. Важно продолжать задавать вопросы - как человек себя чувствует? О чем думает? Чего хочет достичь в перспективе", - предупредила она.

Также о том, что отношения дали трещину, говорят несоответствие слов человека его поступкам и нежелание поддерживать партнера в его проблемах, заключила психотерапевт.