Близость тела: как сказать «я тебя люблю» языком прикосновений - ФОТО

Существует множество способов признаться в любви своему партнеру, и каждый выбирает тот, который больше всего ему подходит. Что из себя представляет язык прикосновений и как его использовать?

Каждый из нас по-разному проявляет свои чувства: кто-то делает это прямо и откровенно, для некоторых предпочтительнее мягкие и нежные знаки внимания. Из этого обилия подходов и складывается язык любви - то, как рассказываем своему партнеру о своих личных переживаниях. Эта манера общения показывает, как по-разному мы воспринимаем, пропускаем через себя и отдаем близкому человеку это чувство, именно поэтому изучение такого естественного ощущения крайне важно для любых взаимоотношений.

Проявление в нашем понимании не всегда аналогично ожиданиям партнера. Каждый по-своему интерпретирует поступки, прикосновения и даже самые небольшие знаки по отношению друг к другу. Как через этот "язык жестов" достичь гармонии и взаимопонимания в отношениях? На этот вопрос можно с легкостью ответить, уделив чуть больше времени и внимания его изучению.

В первую очередь, язык любви помогает не только узнать партнера, но и установить более тесный контакт со своим внутренним миром, что порой бывает гораздо важнее.

В книге Гэри Чепмена "Пять языков любви", посвященной психологии отношений, выделяются следующие его виды:

физическая близость (прикосновения),

время,

слова поощрения и признания,

поступки (помощь),

подарки (читайте также: 10 культовых романов, которые вернут вам веру в любовь).

Эти подвиды показывают не только то, каким способом вы проявляете свою любовь, но и то, какие проявления хотите получить в свой адрес, что, естественно, немаловажно.

Для многих именно прикосновения - самое чуткое проявление к близости, поэтому предлагаем узнать чуть больше о том, как пользоваться этими "словами", чтобы донести до партнера каждую грань такого необъятного чувства.

Может казаться, что прикосновения, в первую очередь, связаны с сексом. Конечно, в этом он играет особенную роль, но не стоит забывать и про другие способы. Проявлять свои чувства - не самое простое занятие, как может показаться сразу, особенно, если речь идет о человеке, которого вы любите. Как правильно реагировать на знаки внимания в свой адрес и оказывать их, в свою очередь? На самом деле, языку прикосновений можно, а иногда и нужно учиться ровно так же, как и любым другим лингвистическим знаниям.

Есть тип людей, которым важны проявления чувств на публике, будь то небольшая встреча с друзьями или многолюдное мероприятие, и именно они ставят прикосновения выше других выражений. Рукопожатие, объятие, короткая тактильная связь - для них все это крайне важно. Проявлять любовь таким образом можно почти в любой ситуации, и как оказалось, для этого существует множество вариаций:

Поцеловать при встрече, прощании и при любом возможном случае;

Прикоснуться к любимому без сексуального подтекста во время беседы;

Просто сесть рядом;

Положить голову на плечо;

Взять за руку;

Сделать массаж;

Поправить прическу или одежду;

Обнять перед сном;

Внести изменения, касающиеся сексуальной жизни.

Насколько эта близость важна для вас, и насколько она устраивает вашего партнера? Когда тактильная поддержка крайне важна, а в каких случаях комфортнее и правильнее сдержать свой порыв? Ведь каким бы сильным он не был, крайне важно и то, в каком контексте его получит любимый человек.

Если партнер не настроен на физические проявления, будь то секс или просмотр кино, не воспринимайте это на свой счет. Уважение и компромисс - основа любых отношений, особенно, если ваши языки любви различны.

Для того, чтобы привыкнуть к такому способу выражения эмоций каждому из партнеров, постарайтесь ввести такие проявления в обиход. При этом обращайте внимание на то, как на них реагирует ваш любимый человек. Если он часто берет вас за руку или приобнимает, значит, именно эти действия для него наиболее естественные и приятные - отвечайте на них взаимностью. В начале вам может быть неловко, ровно, как и вашему партнеру, что-то может настораживать, и именно в этот момент важно выстроить доверительный и открытый диалог. Личное физическое пространство - интимная территория, границы которой необходимо уважать, но именно физическая близость может стать самым ярким и честным проявлением вашей любви.