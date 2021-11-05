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Три способа заставить мужчину ревновать <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Три способа заставить мужчину ревновать - ФОТО

Вы давно вместе, любовный пыл поугас и мужчина стал уделять тебе меньше внимания и заботы. Значит, необходимо срочно оживлять ваши отношения провокацией любимого на ревность.

Существуют три проверенных способа вызвать у мужчины ревность в кратчайшие сроки.

1. Начни ухаживать за собой

Если ты не делала макияж - начни. Запишись в ближайший фитнес-клуб. Купи новую, модную и яркую одежду, а главное новый комплект сексуального нижнего белья. Надень его не вечером, а утром на работу. Сделай так, чтобы твой мужчина это заметил.

2. Гуляй с друзьями мужского пола

Тебе никто не запрещает веселиться. Любимый на рыбалку или футбол - ты в кафе или на дачу к подружке.

Возвращаясь домой, купи себе цветы, а по приходу не раскрывай тайну о том, кто из поклонников тебе их подарил.

3. Будь все время жизнерадостна, бодра и активна

Он звонит узнать, как ты там без него, - отлично. Как здорово, что выдался свободный вечер. Нет, ты не скучаешь по нему, у тебя уйма интересных дел, ты счастлива.

Ну вот твой мужчина и ревнует, понимая, что у него самая веселая и красивая девушка, вокруг которой вьются мачо с серьезными намерениями. Такую барышню просто нельзя больше оставлять без присмотра.

ivona.bigmir.net


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