Как долго пары ждут, прежде чем пожениться?

"Как давно вы вместе? А почему не женитесь?". "Бытовые" вопросы, на которые многие пары, годами живущие вместе, научились отвечать с едкой иронией: "Вас забыли спросить". Да и кто вообще решает, что рано, а что поздно в отношении чувств и ответственности?

Тем не менее, аналитики британского сайта Bridebook провели любопытное исследование с хорошей выборкой среди 4000 супружеских пар, чтобы выяснить - как долго они были вместе, прежде чем официально оформить брак?

Как оказалось, средняя продолжительность любовных отношений до замужества составляет в среднем 4 года 9 месяцев. Из них в течение 17 месяцев пары решают жить вместе, до 22 месяцев уходит на объявление о помолвке и еще 20 месяцев - до празднования самой свадьбы.

83% опрошенных заявили, что не испытывают никакого давления в отношении брачного обязательства со стороны партнера. Для 91% брак - это способ заявить о своей любви, и только 2% поддаются этому искушению из финансовых соображений.

На сегодняшний день средняя продолжительность холостяцкой жизни на восемь лет дольше, чем в 1970-х: 30,8 лет для женщин и 32,7 года для мужчин. Примечательно также, что у каждого замужнего человека по статистике чаще всего было двое серьезных отношений, прежде чем они решились на брак.

Основатель сайта Bridebook Хэмиш Шепард отмечает: "Брак становятся сильнее и осознаннее, чем когда-либо, а сами отношения - более совершенными. Пары становятся абсолютно независимыми в своих решениях и принимают их взвешеннее".

Elle.ru

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