Рейтинг самых верных жен по знакам Зодиака - ФОТО

В любом деле нужна постепенность, так ведь? Козерог будет не торопясь устраивать свою личную жизнь. И пусть говорят, что время летит и нужно спешить. Не нужно. Поэтому на поиски своего мужчины Козерог готов щедро расходовать силы и дни. А когда поиски увенчаются успехом и дело будет сделано, Козерог расслабится. И больше никаких усилий совершать не будет. Ни взглядов на сторону, ни мыслей. Представители этого знака очень не любят переделывать работу, тем более если она безупречно выполнена. Муж найден? Найден. И баста.

Водолей. 8 из 10

Странный характер женщин этого знака удивляет не только окружающих, но их самих тоже. Порой даже обескураживает. Мол, сделала что-то, а что - сама не поняла. Общительные, веселые, очень мобильные, Водолеи запросто вписываются в любые авантюры, кроме совсем уж откровенно непотребных. Водолеи заражены идеализмом, они имеют свои представления о любви и единственном мужчине, и отказываться от них не готовы, даже если в реальной жизни им эти идеальные мужчины не попадаются. В брак Водолей может вступать неоднократно, но к изменам все-таки не склонна.

Рак. 8 из 10

Тоже почти идеал. Всегда мечтала о семье, мечтала о муже и детях, и мечты эти были не следствием каких-то вбитых в голову стереотипов - нет, это ее личное желание, ее натура. Поэтому, выйдя замуж, Рак будет хранить верность до конца. Другой вопрос, сможет ли мужчина не разочаровать ее. А если, не дай Бог, разочарует, Рак возьмет детей и уйдет. Но изменять не будет.

Лев. 8 из 10

Женщина-Лев тоже думает головой, но немного иначе, чем Рак. Ей хочется всего самого лучшего. Она прекрасно улавливает разницу между любовью, браком и сексом. Удастся найти того, кто даст ей все это сразу - прекрасно. Не удастся - Лев будет получать все по частям. Но, скорей всего, даже если сойдется с кем-то без горячей любви, изменять ему не будет. Зачем обманывать партнера? Это не деловой подход.

Телец. 9 из 10

Есть Девы, а есть Дивы. Это как раз про Тельцов. Они красивы, статны, глубокие натуры и очень консервативны. Кроме того, Тельцы придерживаются железных принципов, среди которых "не прощай измену". Отрадно, что подобные требования женщины этого знака применяют к себе. Так что в изменах их не уличить, для них подобные предположения даже оскорбительны.

Близнецы. 9 из 10

Вот почти идеальный знак для жены, в том числе касаемо верности. Близнецы очень женственны и при этом очень умны, точней, разумны и рассудительны. И пусть вас не обманет легкость, с которой они общаются с любыми мужчинами - это ровным счетом ничего не значит. Эта женщина любит вас и будет вам верна, все прочие представители сильного пола для нее не более чем фон.

Дева. 9,5 из 10