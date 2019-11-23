Язык тела мужчины, когда вы ему нравитесь

У женщин, как известно, существует масса способов показать мужчине, что он им интересен. У мужчин в этом плане все скромнее. Однако скрывать свою симпатию им все равно бесполезно, ведь язык тела способен рассказать все за них.

Итак, существуют семь основных жестов языка тела мужчины, которые дадут вам понять, что вы ему нравитесь.

1. Он пытается привлечь ваше внимание. Может, скажем, поправить галстук или отделиться от группы друзей, встать немного обособленно, стараясь, чтобы вы заметили именно его.

2. Он вытягивается перед вами. Старается стоять ровно, чтобы представить себя в выгодном свете.

3. Он рассматривает вас.

4. Он расставляет ноги - подобная поза более чем красноречива.

5. Он теребит пуговицу, молнию, завязки куртки и так далее. Другими словами, он хочет поскорее избавиться от одежды.

6. Он постоянно трогает лицо, когда смотрит на вас. Если он проведет вверх-вниз по щеке, коснется ушей, потрет подбородок - вы, безусловно, ему нравитесь.

7. Он дает вам свое пальто или свитер. Забота о вашем здоровье - вовсе не основная причина, по которой мужчина делает это. Этим жестом он хочет показать остальным, что вы - его дама.

ivona.bigmir.net