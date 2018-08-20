Как мотивировать мужчину зарабатывать больше денег

Хотите, чтобы мужчина зарабатывал больше? Ключевое правило - не давить, а мотивировать его на это. Советует психолог Ксения Ульянова, автор курсов для женщин и иммерсивный тренер.

Нехватка денег - одна из главных причин конфликтов в большинстве семей. Согласно статистике, благосостояние женщины после вступления в брак увеличивается в среднем на 16%. При этом чаще всего домашние дела, повседневные заботы и воспитание детей ложатся на женские плечи, а во время беременности и после родов женщина становится практически нетрудоспособной. При этом мужчина не обременен этими проблемами, а значит, у него остается больше сил на карьеру и зарабатывание денег.

Это и становится основой распространенного мнения, что мужчина должен приносить в семью деньги - чем больше, тем лучше. И вы можете увеличить семейный доход, замотивировав вашего мужчину зарабатывать больше.

Ключевой момент - не заставить, а именно замотивировать, то есть вдохновить и помочь ему захотеть развиваться и совершенствоваться в своей профессиональной сфере.

Если спутать мотивацию и принуждение, можно добиться совершенно противоположного эффекта. Мужчины очень бурно реагируют на прямое давление, поэтому вместо активного поиска более прибыльной работы можно получить серьезное сопротивление. Гораздо эффективнее (и проще!) найти подходящую мотивацию и помочь вашему партнеру достичь поставленных целей. Рассмотрим несколько практических приемов.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ОБЩИЕ ЦЕЛИ

Оба партнера должны идти к одной цели, обсуждать свои планы и способы их достижения. Это не только эмоционально сближает, но и способствует формированию доверия в паре. Кроме того, мужчины гораздо охотнее движутся вперед, если четко осознают, к какому результату хотят прийти. Такой подход особенно эффективен, если представитель сильного пола знает, что на пути к важной цели главенствующая роль отведена ему.

Многие девушки пребывают в иллюзии, что в браке их цели с супругом автоматически станут общими. Именно поэтому они без страха вступают в отношения с мужчинами, которые проявляют полное безразличие к материальным благам и довольствуются удовлетворением лишь базовых потребностей. Женщины же мыслят шире, заранее планируют жизнь с учетом появления будущих детей, поэтому постоянно стремятся увеличить свой уровень дохода. Чтобы супруг начал разделять эту точку зрения, ее необходимо озвучить и, желательно, до получения штампа в паспорте.

Дело в том, что основная часть мужчин не видит необходимости выходить из зоны комфорта и склонна скорее сокращать свои потребности, чем искать способы заработать больше. Именно поэтому не нужно молчаливо надеяться, что все изменится само собой, а лучше обсудить совместные планы и перспективы на берегу.

НЕ ДАВИТЕ НА СВОЕГО МУЖЧИНУ

Научитесь быть благодарной мужчине за любые его старания и не давить на него. Если проявлять излишнюю требовательность, избранник может взбунтоваться - действительно, зачем ему выкладываться ради того, чтобы реализовывать чужие желания?

Более продуктивной является ситуация, в которой муж чувствует себя добытчиком, а не безвольным исполнителем прихотей своей дамы. Не бойтесь быть слабой, не стесняйтесь благодарить партнера за его усилия. Мужчине важно знать, что он делает женщину счастливой, - в том числе, и своими подарками. Желание обеспечить супругу - одна из самых мощных мотиваций для мужчин.

СОЗДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОКРУЖЕНИЕ

Окружение всегда влияет на человека, заставляя стремиться к новым целям. Кроме того, чтобы вписаться в определенную компанию, нужно иметь с новыми знакомыми общие интересы и соответствовать им во всех отношениях, в том числе и материальном.

Если вы сможете создать для мужчины круг общения, который будет его вдохновлять, то он приложит все усилия, чтобы стать полноценной частью этой компании.

УЧИТЫВАЙТЕ ТРАДИЦИИ ВАШЕЙ СЕМЬИ

В каждой семье действуют свои внутренние правила, и именно от них зависит эффективность той или иной мотивации. Женщина-домохозяйка добьется больших результатов, если поможет своему мужчине найти "дело всей жизни", которое, кроме финансовой прибыли, будет приносить ему чувство гордости и морального удовлетворения.

Если в семье женщина получает больше, она вполне может мотивировать мужчину своим примером. В то же время успех супруги способен и подорвать мужскую уверенность в себе.

В любом случае жертвовать своей карьерой ради мужа не стоит. Необходимо найти равновесие между собственным успехом и его достижениями. Открыто доминировать и упрекать своего мужчину нельзя - в такой ситуации он может быстро почувствовать себя неполноценным. Постарайтесь поддержать и направить своего избранника, помогите ему найти сферу приложения сил и не оставляйте без внимания даже самые незначительные успехи.

Каждый мужчина должен понимать, что деньги - это важно, но не только они определяют его ценность в глазах женщины. Мужчина любит чувствовать, что является опорой своей семьи, но вряд ли его может замотивировать осознание того, что в нем видят исключительно источник материальных благ. Поддерживайте своего партнера в смелых начинаниях, сопереживайте его неудачам, дайте ему почувствовать, что он важен для вас. Лучшей мотивацией для вашего мужчины станет ваша вера в его возможности.

glamour.ru