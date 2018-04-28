Как развить харизму - Практические рекомендации

Социолог М. Вебер считал, что такое качество личности, как харизма, является чем-то необычайным. А способности людей, наделенных этим свойством, расцениваются окружающими как нечто сверхъестественное и даже сверхчеловеческое, недоступное "простым смертным". Харизматичные личности обладают притягательной силой, становятся лидерами и без особого труда увлекают за собой других, находят последователей и легко обзаводятся друзьями. Является ли она врожденной чертой психики или ее можно развить?

Харизматичная личность - кто она

Свойство психики, которое позволяет человеку оказывать влияние на других, не прилагая особых усилий, называют харизмой. Само понятие пришло из древнегреческого. Эллины звали харитами богинь грации, красоты и изящества.

Считается, что люди, наделенные харизмой, одухотворены, словно на них снизошло некое откровение, благодать. Личности, обладающие определенным набором качеств, характерным для харизматиков, становятся великими деятелями, вершителями не только своей собственной, но и чужих судеб - за ними идут народы, они поднимают революции. Такими были Моисей, Лютер, Наполеон.

К сожалению, такие замечательные качества можно направить не только во благо определенной группы или целого человечества, дать людям новое учение или спасти от невзгод. Харизмой в равной степени может обладать и великий святой, и гуманист, и убийца.

Психология трактует харизму как набор личностных качеств и поведенческих паттернов, которые позволяют человеку влиять на других.

Это свойство психики представляет собой любопытный феномен, когда совокупность личных навыков и качеств в сумме дает нечто большее, чем просто результат. Харизма - это синергия, единственный случай, когда два плюс два действительно равняется пяти.

Говорят, что харизматиками не становятся, а рождаются. Харизма - это скорее наследуемая особенность личности, но вот черты, свойственные человеку, который способен воодушевить на подвиги, можно развить, если приложить целенаправленное усилие и правильно себя мотивировать.

Зачем людям быть харизматичными

Развить харизму необходимо, если человек желает:

Стать лидером, воодушевлять других, "зажигать" своими идеями, целями окружающих. Можно утверждать, что харизматичная личность не стремится и не старается влиять. Она настолько воодушевлена, "одержима" тем, что делает, что вовлекает в происходящее окружающих, заставляет их поверить в себя и пропагандируемые идеи.

Быть известной, уважаемой личностью, примером для окружаюших, ориентиром - "притчей во языцех".

Обладать притягательной силой, интриговать и заинтересовывать окружающих.

Уметь вести переговоры, добиваться своего, находить ресурсы для воплощения задуманного.

Стать влиятельным лицом, экспертом, к которому обращаются за советом и помощью.

Вне всякого сомнения, людям, обладающим харизмой, живется если не проще, то гораздо насыщеннее, интереснее. Их жизнь ярче, потому что она наполнена одушевленным смыслом.

Что отличает личность, способную вдохновлять

Харизматичные личности обладают следующими замечательными качествами, которые общество испокон веков считало достоинствами и почитало их носителей:

уверенность в себе, своих силах;

сила воли;

целеустремленность и настойчивость;

готовность идти на контакт;

открытость;

ораторские навыки;

умение вдохновлять, мотивировать.

Таким образом, глубокая индивидуальность человека, наделенного харизмой, проявляется в:

темпераменте, характерных личностных чертах;

привычках;

способностях и увлечениях.

Мистер исключительность

Харизматичному человеку легко казаться или быть "исключительным". Масштаб и вектор направленности влияния, которое оказывают такие люди на других, различается. Обладание харизмой в равной степени позволяет:

воодушевлять родителей на школьных собраниях скинуться на очередной ремонт;

превратиться из рядового продавца в лидера продаж;

вершить и трансформировать судьбы целых народов. Харизма увлекает за собой миллионы.

Если человек благодаря совокупности своих личностных черт сумел реализовать себя, состоялся и оказал влияние на группу людей, которая в нем нуждалась, изменил их судьбу, речь, несомненно, идет о субъекте, наделенном харизмой, который к тому же смог ее развить, многократно усилив. Никто другой не способен трансформировать и преобразить окружающих и повелевать обстоятельствами.

Флер очарования, который "окутывает" наделенную харизмой личность, проистекает из ее внутренней непоколебимой уверенности в том, что она занимается важным и нужным, "богоугодным" делом. Именно эта вера в себя и есть основа. Это фундамент, на котором зиждется харизма субъекта.

Секрет состоит в том, что такие люди не стремятся влиять и очаровывать. Они сами "очарованы" поставленной целью, потому не отчаиваются из-за неудач, не лелеют комплексы, но умеют делать выводы и выносить уроки из ситуации.

Харизму я узнаю по походке

Харизматики в совершенстве владеют следующими поведенческими навыками и стратегиями, которые под силу развить любому смертному:

Ораторские способности. Люди, стремящиеся вдохновить, говорят охотно, по делу, всегда грамотно, ярко и порой очень эмоционально. Причем создается впечатление, что во время речи на них нисходит именно "благодать", настолько они проникаются собственными идеями и истово веруют в то, что говорят. Личности, обладающие харизмой - прекрасные рассказчики. Обращаясь к аудитории, они буквально завораживают слушателей. Нередко их речь отличает некая особенность, акцент, заикание, замедленный темп, речетатив, определенная тональность.

Внешний облик. Люди с харизмой чаще всего далеки от совершенства, нередко некрасивы или даже устрашающи, но они никогда и не стремятся выглядеть идеально. Напротив, эти люди полны самоиронии, как правило, обладают превосходным чувством юмора, когда речь заходит о них самих.

Язык тела. Богатая выразительная мимика, жесты. Люди с харизмой полны энергии, отлично умеют задействовать все ресурсы, чтобы оказать влияние на окружающих.

Эмоциональная и социальная чувствительность. Харизматики легко ориентируются в окружающей обстановке, "угадывают" настроения других людей и без труда "заражают" их своим. Они - прирожденные эмпаты.

От Чингисхана до Мартина Лютера Кинга

История человечества во многом обязана лидерам, наделенным харизмой, которые приходили в этот мир часто при очень неблагоприятных обстоятельствах, но с завидным упорством следовали великим целям, увлекая за собой целые народы. Таковы были великие полководцы Александр Македонский, Юлий Цезарь, Чингисхан.

Как было замечено раннее, харизме безразличны цели, во имя которых ее используют. Такое качество как способность безграничного влияния на массы уживается в теле и святого, и отпетого злодея. Гитлер и Сталин - кровавые диктаторы, изменившие лицо мира не более века тому назад - были ярко выраженными харизматиками.

Харизма возникает чаще всего тогда, когда того требуют обстоятельства. Народ жаждет то ли чуда, то ли спасителя. Великие харизматики - Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Иоанн Павел II - стали не только историческими личностями, но и символами веры, надежды, свободы.

В истории полно примеров женщин, наделенных харизмой, начиная с легендарной Клеопатры и заканчивая отважной Коко Шанель. Следует заметить, что независимо от пола, харизматиков объединяет отчаянная смелость не соответствовать общепринятым нормам, идти впереди своего времени. Отчасти этой своей способности они обязаны чувству одиночества, но это нисколько не умаляет их важности и вклада в историю человечества.

Как правильно развить черты харизматичной личности

Харизму часто считают врожденной наследуемой чертой. Вне сомнения, наследственность играет роль в становлении личности харизматика, но и окружение, и воспитание способны также повлиять на человека, развить и укрепить харизматичные черты. Конечно, ломать себя ни к чему, но важно понимать, что личностные свойства, которые характерны для людей с харизмой, можно взрастить и развить практически в каждом.

Бытует и противоположное мнение, что харизматичные личности выглядят и держатся так естественно именно потому, что черты эти впитали едва ли не "с молоком матери". То есть еще с колыбели в них пробуждали и развивали самозначимость и стремились мотивировать идти своим путем, подддерживая и подпитывая их веру в себя. Человеку, который задался целью стать лидером, вести за собой других, развить харизму, следует в первую очередь обратить внимание на соответствие впечатления, которое он стремится произвести, и собственных действий.

Иными словами, нельзя проповедовать здоровый образ жизни, попивая пиво и попыхивая сигарой. Надо свято веровать в то, что говоришь, и делать то, что проповедуешь. Противоречия между мыслью и делом подставят ножку образу, который пуст без внутренней уверенности в себе и собственной значимой цели. Такой "колосс на глиняных ногах" рухнет и погребет "харизму" субъекта под обломками.

Имидж энд Ко

Не последнее место играет и внешний облик, потому что люди в первую очередь обращают внимание на то, как одет человек, потом их привлекает манера речи, и в самую последнюю очередь заботит то, что оратор "несет". Не стоит забывать, что продуманный облик - всего лишь начало. Провожать человека все равно будут по уму. Однако, даже выдающиеся умственные способности лучше преподносить горделиво, с идеальной осанкой, вышагивая четко и степенно, чем семеня и спотыкаясь.

Любопытный психологический эксперимент подтверждает, как важна "внешность". Людей просили оценить кандидатов по работе по папке, в которой были сложены резюме, рекомендательные письма, другие документы, не заглядывая в нее. Почти все оценщики отдавали предпочтение "пухлым", увесистым папкам из дорогих материалов. На этом этапе их не волновало содержание, они ориентировались на внешний вид. Дорогая увесистая папка в данном случае ассоциировалась у людей с профессионализмом и заинтересованностью кандидата.

Вот так и харизматичная личность должна стремиться предстать в лучшем свете, продумать облик, прежде чем "покорять Олимп". Конечно, если в оправе из тесненой кожи кипы чистых листов или прошлогодние газеты, толку от "одежки" никакого. Но достойное содержание требует качественного обрамления.

Гибкость не значит бесхребетность

Люди с харизмой - гибкие. Они умеют лавировать в гуще событий, ориентируются в течениях и меняют направление движения, если того хотят. Отчасти они таковы, потому что постоянно развиваются, учатся, не стоят на месте, следят за происходящим не только на лестничной клетке или офисе, но и в мире. Пересмотр принципов - обязательный этап для тех, кто хочет развить харизму. Человек обязан уметь отказываться от того, что устарело, аморально, не действует. Только так он сохранит лидерские позиции и завоюет признание группы людей.

Работа над собой, чтобы развить харизму, включает не только продуманность внешнего облика и умение менять убеждения, но и контроль над разумом. В том числе, способность освободиться от назойливых мыслей и осознанно взглянуть на происходящее вокруг.

Личности, наделенные харизмой, дисциплинированны. У них особенные взгляды в отношении сна и бодрствования. Они придерживаются определенного режима, который отвечает их целям и таким образом выигрывают время, которое всегда используют, чтобы научиться чему-то новому.

Спонтанность - еще одна черта, которую необходимо развить людям, желающим стать харизматичными. Непредсказуемостью они обязаны прекрасной осведомленности.

Совет. Харизматичная личность на шаг впереди других и не склонна делиться своими планами с окружающими. Человек, который стремится развить харизму, должен учиться предвидеть и сдерживаться.

Упражнения, чтобы развить харизму

Физические качества, присущие харизматичной личности - это овладение собственным телом, голосом и оттачивание навыка выступлений на публике:

Развитие чувствительности. Прием, совершенно необходимый харизматику, потому что невозможно вести за собой людей, оставаясь абсолютно глухим к их потребностям, чувствам, мыслям.

Проявление эмоций. Часто люди стыдятся своих чувств, сдерживают смех, слезы, но харизматики не боятся ни смеяться, ни плакать, ни злиться. Они умеют выражать эмоции и контролировать их. Прекрасно чувствуют, когда следует остановиться.

Наблюдение и подражание. Учиться лучше всего на примерах. Полезно копировать походку, мимику, жесты харизматичных личностей, но оставлять себе нужно только те движения, которые удобны для выполнения. Нужно стремиться двигаться раскованно, широко, улыбаться. Язык жестов должен говорить о том, что человеку можно доверять, и он открыт для коммуникации. Каждый день лучше подражать другому человеку, будь то деятель искусства, актер или политик.

Скороговорки и чтение вслух. Эти эффективные техники помогут развить голосовые связки, поставить голос, его звучание, тембр и тональность. Кстати, полезно заняться пением.

Оттачивание навыка выступлений на публике. В любой подходящей ситуации можно и нужно рассказывать. О прочитанной книге, фильме, случае.

Умение слушать. Развить навык активного присутствия необходимо, ведь харизматик всегда в гуще событий, прекрасно ориентируется, потому что часто "весь внимание и слух".

Женщины, наделеные харизмой

Бытует мнение, что харизматичность личности зависит от половой принадлежности. Обшество ждет от дам несколько иных качеств, чем от представителя сильного пола, однако харизматики женщины, вошедшие в историю, отличались своими мыслительными, ораторскими, поведенческими навыками, в чем часто давали фору мужчинам. Не всегда общество принимало их благосклонно, а судьбы некоторых скорее трагичны, но все так же вызывают восхищение.

Тем более, невозможно себе представить женщину, которая рассчитывает покорить окружающих в безвкусно подобранной одежде, с неряшливой прической или неправильной речью. То же самое можно сказать и о мужчине. Женщине так же важно оттачивать ораторские навыки и учиться контролировать эмоции.

Любопытно, но недавние психологические исследования показали, что мужчины куда эмоциональнее представительниц прекрасного пола и реже считают необходимым сдерживать проявление гнева или злости, тогда как женщины проявляют гораздо больше здравого смысла и сдержанности.

Конечно, каждый человек индивидуален, и подбирать упражнения для развития определенных навыков следует с учетом именно этих особенностей. Вряд ли гиперчувствительному холерику мужчине надо развивать чувствительность дальше, но вот уравновесить нервную систему, чтобы не скатываться в скандалы, не помешало бы.

Что читать тому, кто хочет развить харизму

У начитанного человека, стремящегося овладеть знанием, есть все шансы развить качества, присущие харизматикам. К прочтению обязательны книги психотерапевтического толка - такие, как сборники упражнений, и даже биографии известных личностей:

"Парите вместе с орлами". Как преодолеть препятствия, реализовать мечты и добиться поставленных целей. Билл Ньюмен делится секретами достижения успеха в различных жизненных сферах.

"Власть харизмы". Личностные качества как средство достижения успеха в профессиональной и личной жизни. Николаус Б. Энкельманн предлагает курс упражнений и тактик по развитию харизматичных способностей.

"Сила обаяния": Как завоевывать сердца и добиваться успеха. Трейси Бр., Арден Р. считают, что успех в жизни приходит к человеку, который овладел искусством общения. Книга дает советы не только как стать обаятельным для других, развить харизму, но и как достичь взаимопонимания в отношениях с людьми, близкими и не очень, наладить контакт и стать личностью, к мнению которой хочется прислушаться.

"Двенадцать стульев". Илья Ильф, Евгений Петров обязательны к прочтению, если человек задался целью развивать харизматические качества. Пример литературного героя - очаровательного авантюриста и яркого харизматика Остапа Бендера - вдохновляет и развлекает одновременно.

Итак, личность, наделенная харизмой - это квинтэссенция таких качеств, как: естественность, непринуждённость, убедительность, умение поддержать разговор на любую тему, внимательность к собеседнику (умение слушать). Харизматики легко адаптируются к новым обстоятельствам, часто являются генераторами интересных идей. Человек, обладающий харизмой, способен без особых усилий увлечь за собой массы. Вот только появляются такие личности очень редко. Любой человек может в себе развить качества, присущие харизматикам, но это не означает, что такой индивидуум сможет стать особенным, притягивающим к себе внимание и восторженные взгляды других людей.

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