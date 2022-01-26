Духовные дары знаков Зодиака

Скорпион читает чужие мысли, Рыбы - экстрасенсы, Близнецы - прирожденные медиумы...

Все знаки Зодиака обладают уникальным даром. Прочитайте и вы узнаете, какой у вас скрытый духовный талант!

Овен

Вы очень прямолинейны в своем отношении к жизни в целом и к миру духовного в частности. А еще вы абсолютно уверены в своих убеждениях, хотя чрезмерная самоуверенность негативно влияет на ваше психологическое развитие повышает уровень вашего высокомерия.

Ваш уникальный дар: дар предвидения. Вы всегда удивляетесь, как Овну удается узнавать информацию быстрее остальных. Что ж, теперь у вас есть ответ!

Телец

Вы медленно, но уверенно продвигаетесь по пути своего духовного развития. Вы осторожны и знаете, как можно защитить себя от разного рода атак со стороны окружающих. Поскольку вы очень уравновешены и реально смотрите на вещи, ваша внутренняя доброта помогает вам в проведении необходимой духовной работы. Ваша готовность к обучению дает вам преимущество во многих духовных дисциплинах.

Ваш уникальный дар: парапсихология - держание в руке какого-то физического объекта помогает вам более детально познавать окружающий вас мир.

Близнецы

Любовь Близнецов к общению не знает границ. Вам сложно отказать себе в возможности дать кому-то совет. Но постоянная спутанность мыслей может стать препятствием на пути к раскрытию вашего духовного дара. Помните, что в общении с окружающими очень важно иметь четкие границы.

Ваш уникальный дар: вы - настоящий медиум. Вам проще общаться с духами, чем с живыми людьми.

Рак

Вы чуткие и предусмотрительные, а ваши страхи мешают нормальному общению. Ваша сострадательная натура является вашим положительным личностным качеством. Вы достаточно умны, чтобы вовремя заметить, если вами кто-то играет.

Ваш уникальный дар: карты таро. Вы являетесь чрезвычайно одаренной личностью, способной интуитивно читать изображения и символы.

Лев

Вы упиваетесь вниманием чужих людей, а еще вам нравится чувство популярности, которое вам дарят ваши телепатические способности. Ваше желание помогать другим людям передается сразу в духовный мир, поэтому если вы научитесь держать свое эго в узде, то научитесь творить чудеса.

Ваш уникальный дар: вы экстрасенс, и особенно приятно вам общаться с людьми из прошлого.

Дева

Вы отличаетесь от других знаков своим огромным потенциалом и сильной духовной стороной, однако неуверенность в себе и неоднозначное отношение к своей духовности может сдерживать вас. Будучи методичными и организованными, вы быстро преодолеваете любые трудности, получая при этом ценные знания.

Ваш уникальный дар: астрология. Сколько бы ни было мелких деталей, вы все равно сможете соединить их в единое целое, чтобы оказать помощь нуждающемуся человеку.

Весы

Вам сложно научиться принимать поступающую к вам духовную энергию. Вы боитесь, что не сможете правильно ее интерпретировать. Будьте храбрыми и примите себя. Как правило, все то, что вы считаете абсолютным порождением вашей фантазии, в действительности является порталом в духовное измерение. Перестаньте отрицать это и пройдите через него.

Ваш уникальный дар: вы родились для того, чтобы овладеть искусством тайцзи или любой другой формой медитации в действии. Вы быстро и ловко устанавливаете связь с духовной энергией.

Скорпион

Вы прирожденный мистик. У вас есть огромный потенциал и понимание духовности, оккультизма и вещей, связанных с мистицизмом и неизведанным. Вам нравится углубляться в изучение этих тем, поэтому все Скорпионы, как правило, выступают поклонниками духовного мира и того, что имеет к нему отношение.

Ваш уникальный дар: телепатия. Каждому человеку хотелось бы уметь читать чужие мысли, и некоторые мечтают даже о том, чтобы научиться ими манипулировать. Вы же способны делать и первое, и второе.

Стрелец

Вы все еще сомневаетесь в том, верите ли в сверхъестественное, но при этом принимаете тот факт, что в мире есть некая высшая сила. Внезапные или драматические события в вашей жизни наполняют вас духовной энергией, и в итоге вы осознаете, что в кризисных ситуациях проявляете большую креативность и устанавливаете связь с этими духовными энергетическими потоками.

Ваш уникальный дар: астральные путешествия. Вы способны побывать где угодно, не покидая при этом свою удобную кровать или кресло.

Козерог

Вы очень серьезно относитесь к миру духовного, а потому вас выводят из себя люди, не разделяющие ваше мнение. Вы настоящий традиционалист - вас привлекают древние ритуалы духовной связи, в то время как новые ритуалы вызывают у вас только подозрения и нетерпимость.

Ваш уникальный дар: вы наделены даром читать руны, интерпретируя их по-своему.

Водолей

Вы понимаете, что в этом мире есть некая высшая сила, но вы не уверены, что именно эта сила собой представляет. Вам требуется логическое объяснение феномена духовности, и вы расстроены, потому что не можете его найти. Во многих аспектах своей жизни вы действуете на опережение, будучи духовным каналом для других сущностей.

Ваш уникальный дар: вы выступаете каналом духовной связи для других сущностей - все они могут общаться с вами с помощью вашего сознания.

Рыбы

Будучи настоящим эмпатом, вы пропускаете через себя духовные вибрации окружающих и являетесь наиболее чувствительным среди всех знаков Зодиака. Однако вам необходимо сдерживать свои эмоции, иначе вы начнете путать духовную энергию с реальным миром.

Ваш уникальный дар: вы экстрасенс, способный чувствовать чужую боль, эмоции и психологическое состояние.

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