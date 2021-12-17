Как подобрать цвет под тон кожи

Выбор цвета под тон кожи - занятие непростое, но мы готовы тебе помочь!

Это, конечно, не значит, что мы будем просить тебя сравнить оттенок кожи весной или зимой, или просить изучать все оттенки вен на запястье. Мы просто хотим продемонстрировать конкретные цвета, которые идеально подходят под твой цвет кожи.

Для светлой кожи:

Изумрудный

Насыщенные тона драгоценностей - лучший способ подчеркнуть образ девушкам с бледным цветом кожи. Нужны доказательства? У нас, конечно же, они есть - только посмотри на роскошный look Эль Фаннинг в платье Lanvin.

Небесно-голубой

Нежные пастельные оттенки, как свитер у Лауры Бейли, также великолепно смотрятся на бледнокожих девушках. Чтобы образ стал выразительным, попробуй добавить яркую красную помаду или дымчатые smoky-eyes.

Карамельный

Классический верблюжий, как пальто на Эрин О'Коннор, создает игривый контраст с светлой кожей. И, конечно, пальто верблюжьего оттенка должно быть в каждом женском гардеробе.

Для бронзовой кожи:

Металлика

Девушки с бронзовым оттенком кожи могут смело носить все оттенки металла, начиная от серебра и заканчивая золотом. Яркий пример - Алессандра Амбросио в мерцающем мини.

Светло-серый

Если тон твоей кожи приближен к цвету Оливии Калпо, попробуй примерить наряд светло-серого оттенка, как платье в котором она появилась на церемонии награждения Эмми.

Неоновый

Считается, что неоновые оттенки идут далеко не каждому, но как доказала Виктория Бекхэм - главное, найти свой крой платья.

Для темной кожи

Светло-желтый

Помни: бледные цвета, такие как ансамбль у Соланж Ноулз, выгодно выделяются на фоне более темного оттенка.

Кобальтовый

Кобальтовый цвет, как тюрбан у Люпиты Нионго, выглядит просто таки превосходно на темной коже. В такой яркий цвет не обязательно покрываться с ног до головы, достаточно будет одного аксессуара.

Красный

Когда Амандла Стенберг пришла на Met Gala в рубиново-красном блейзере, она не только попала в десятку, подобрав правильный цвет под свой тон кожи, но и справедливо была признана одной из самых стильных гостей мероприятия.

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