7 знаков Зодиака, которые думают, что всегда правы

"Либо по-моему, либо никак!" - таково жизненное кредо этих семи зодиакальных знаков, в большей или меньшей степени. Нет ничего неприятнее, чем человек, который думает, что он всегда и во всём прав. Он упрямо настаивает на своем, даже когда его уже завалили опровергающими и убедительными фактами. Посмотрите описание этих знаков, чтобы понять, почему они действуют таким образом.

1. Овен

Этот знак не отступит ни за что и никогда, даже когда ему самому уже более чем ясно, что он ошибается. Не дождетесь, Овен не сдастся. Хотя некоторые упрямые знаки Зодиака могут уступить после колоссального внешнего давления, но только не Овен. Легче оставить его в покое - пусть он остаётся наедине со своей собственной точкой зрения.

2. Телец

Нездорово упрямый характер заставляет Тельца думать, что он неизменно прав. Однако у него все же присутствует здравый смысл, и в редких случаях Телец даже способен признать, что ошибается, но после того, как ему предоставлены неоспоримые и очевидные факты. Или дополнительные факты, подтверждающие первоначальные факты. Тельцы слишком настойчивы, чтобы так просто отступить.

3. Близнецы

Близнецы - это двуглавый монстр. Их проблема только в двойственности личности, когда один Близнец уверен, что он прав, а второй Близнец заметно колеблется. Причем первый может заглушить голос второго. Если дело дойдёт до битвы за правоту, то полководцем будет однозначно первый Близнец. Просто он всегда принимает желаемое за действительное.

4. Рак

Причина, по которой Рак уверен в собственной правоте, - это его чрезмерная чувствительность, не позволяющая ему признавать свои ошибки. Ведь если он их признает, то придется долго извиняться и посыпать голову пеплом. Для Рака это уж слишком. Поэтому ему легче думать, что прав именно он, дабы не оказаться в центре внимания, признавшись в том, что он где-то и в чем-то оплошал.

5. Лев

Гордость! Именно она заставляет Льва считать себя носителем единственно правильного мнения. Хотя в принципе это качество скорее называется гордыней. Давайте всё же отдадим Льву должное: он способен признать свою неправоту дома, в одиночестве, ночью, в темноте, под одеялом. В реальности же вы никогда не увидите, как Лев поднимает руки и восклицает "Сдаюсь! Ты победил! Я не прав!"

6. Весы

Хотя Весы не отличаются излишним упрямством, им всё же присуща эта досадная черта характера, и её стоит воспринимать очень серьезно. Почему? Потому что для Весов это скорее игра, чем что-либо иное. Их любовь к манипулированию в разных ситуациях - это то, что заставляет Весы действовать, как они считают нужным, и при этом быть убежденными в своей правоте.

7. Рыбы

Рыбы, возможно, не стоят насмерть в своем мнении, как Овны или Львы, но они будут из кожи вон лезть, чтобы доказать свою точку зрения. И это не из-за упрямства или гордыни. Рыбы иногда таким образом привлекают к себе внимание. Порой им кажется, что их недостаточно слышат или замечают, и тогда они начинают упорствовать в каких-то вопросах просто всем назло.

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