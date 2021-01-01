5 признаков того, что ты очень красива, даже если ты так не думаешь - ФОТО

Запомни эти простые признаки привлекательности, и ты никогда больше не будешь страдать от низкой самооценки.

Вот почему мужчины смотрят в зеркало и произносят "красавчик", а девушки всегда находят кучу недостатков. При этом зачастую эти недостатки выглядят на самом деле как достоинства. Все это из-за низкой самооценки, говорят психологи. Вот что можно с этим сделать.

Достоинства не путать с недостатками

Девушкам трудно угодить! Чуть ли не каждую вторую что-то не устраивает во внешности, правда ведь? Знакомая ситуация, когда смотришь в зеркало и думаешь, - вот бы глаза поменьше были, и носик не такой курносый.

А человек со стороны оценивает объективно и удивляется, что ты считаешь такие женские черты в лице недостатками. Запомни - это только ты считаешь это некрасивым!

Ухажеры

У тебя всегда есть поклонники, на тебя всегда обращают мужчины внимание, где бы ты не появилась.

И пускай не все эти кавалеры тебе нравятся, а многие наверняка так вообще не интересны. Но, тем не менее, они есть и готовы знакомиться, ухаживать, делать комплименты.

Ведь далеко не на всех девушек мужчины обращают внимание всегда и везде. Даже если это внимание ни к месту и раздражает.

Улыбчивая

Улыбка делает тебя привлекательной. Это лучше любого даже самого крутого макияжа, доказано путем экспериментов. Девушки с макияжем нравились мужчинам меньше, чем улыбчивые.

Улыбка всегда располагает людей, особенно мужчин. Ведь одной ее достаточно, чтобы мотивировать парня действовать и подойти познакомиться.

Яркая индивидуальность

Ты наконец-то влюбилась в себя по-настоящему. Знаю по себе, любить себя сложнее всего. Но как только эта лавстори случается, то ты становишься невероятно манящей и привлекательной даже с какими-то особенностями во внешности. Более того, то, что раньше ты считала внешним дефектом, становится изюминкой.

Я знаю девушку с дико кривыми ногами. Но она так себя любит, что в нее постоянно влюбляются мужчины. Так что даже если какая-то родинка в видном месте тебе кажется, что портит все, сделай это своей изюминкой. Ты неповторима! Такой как ты больше в мире нет!

Замечают сразу

Если, все смотрят на тебя с интересом, куда бы ты ни пришла, то ты реально заметная и яркая. Даже если при этом мужчины просто смотрят и не знакомятся.

Главное, что тебя заметили, потому что ты привлекательная. А не потому, что что-то не так: забыла надеть юбку (хотя и такое бывает) или где-то испачкала платье.

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