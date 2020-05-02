Как правильно позировать для «Инстаграма» на примере полотен Караваджо, Вермеера и Ренуара

@parvanastrendbook

История искусства балует нас знаниями о жизни - причем порой весьма забавными. Искусствовед, основательница школы популярного искусства @op_pop_art и автор книги "Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола" Анастасия Постригай рассказывает, как великие шедевры могут научить вас... позировать! Берем пример с "Мистера Совершенство - 1504", ренуаровской cover girl и других.

Старый добрый контрапост

Древние греки кое-что соображали в идеальных телах - неудивительно, что именно они придумали самую выгодную позу. Перенесите вес на одну ногу, а вторую слегка отведите в сторону или назад. При этом бедро опорной ноги само слегка приподнимется - так в представлении античных мастеров выглядит самое правильное физическое равновесие. Современные модели, прежде чем развернуться у края подиума, тоже демонстрируют прием контрапоста. Но ни одной из них не переплюнуть "Мистера Совершенство - 1504" - "Давида" Микеланджело.

В глаза смотри

Здесь все просто - берите пример с "Девушки с жемчужной сережкой" Вермеера. Кажется, эта поза до сих пор встречается на каждой второй глянцевой обложке.

Когда загадочная/кокетливая

На случай, если коварный фотограф подкараулил вас за поеданием неприлично вкусных канапе на фуршете. Принимаете загадочный вид и мягко опираетесь на столик - закрывая собой угощение, само собой. Расслабьтесь! И легонечко улыбайтесь, как прекрасная Мария Лопухина на портрете Боровиковского.

"Да что вы говорите!"

Позируете для портрета? Вспомните ренуаровскую Жанну Самари. Сделайте вид, что вам рассказывают самую интересную историю на свете, и мягко коснитесь шеи. Не забывайте про взгляд, а не то все подумают, что вы придерживаете голову, чтобы не уснуть.

А-ля Флора

Повторить позу с романтического полотна "Душа розы" Джона Уильяма Уотерхауса - легко: выберите один, самый сочный и красивый цветок, прикройте глаза и сделайте вид, будто ничего другого на свете не существует. Вы в плену цветочных ароматов, вы - Флора, и пусть весь мир, со своими заботами, записью на маникюр в следующую среду и квартальным отчетом, подождет.

"А давай как будто случайный кадр!"

Золотой жанр: вы по 15 раз мучаете одну и ту же "естественную" позу, но с каждым кадром легкости все меньше... Как у этого "Амура в терновых кустах" Вильяма Бугро. Знаете, какой момент в фотосессиях я люблю больше всего? Когда схожу с ума от усталости и начинаю немного дурачиться. А фотограф щелкает не клювом, а камерой!

Лучшие ключицы в округе

О девичьем секрете выпирающих ключиц первым прознал... Караваджо! Его юноша с корзиной фруктов изображен в позе, которая точно заняла бы второе место в золотой "инстатройке", после современных вариаций контрапоста: вытянутая шея, немного запрокинутая и томно склоненная набок голова... Все вместе дает вожделенный эффект рельефных ключиц. И неважно, что вы там к себе прижимаете: роскошный букет или пухлую папку с тем самым квартальным отчетом, - менее очаровательной от этого ваша фотография не станет.

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