26 марта 2020

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Как правильно обрабатывать селфи? - Урок Алессандры Амбросио

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26 марта 2020 14:00

Как правильно обрабатывать селфи? - Урок Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками новым снимком в Инстаграме, который за 20 часов набрал больше лайков, чем предыдущие десять. Примечательно, что среди последних были и фото со звездами, и профессионально отретушированные съемки рекламных кампаний, но простое селфи в бассейне "зашло" намного лучше.

Секрет, конечно, не только в контенте (простой скролл по аккаунту подтвердил догадку, что подписчики любят снимки Алессандры крупным планом), но и в обработке. Для обработки фотографии в красном бикини собственного бренда GAL Floripa модель, скорее всего, пользовалась приложениями VSСО или популярным среди блогеров Lightroom. С помощью фильтра она аккуратно подчеркнула контрастность снимка (не делайте небо и траву кислотными), а эффектом зернистости добилась правильного налета винтажности.

Еще одно приложение, которым модель регулярно пользуется именно для селфи, - Huji. С ним фотографии напоминают те, которые мы делали на мыльницы в девяностых: немного размытые и засвеченные, но в этом и их прелесть.


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