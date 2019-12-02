Что нужно успеть до 20 декабря?

26 ноября планета Венера вошла в один из самых требовательных знаков Зодиака в астрологическом круге - Козерога. И будет гостить здесь чуть меньше месяца - до 20 декабря. Чем эта комбинация грозит нам?

Для начала закрепим базовые знания: в астрологии Венера управляет любовью, желаниями, красотой и ожиданиями. Козероги же известны своим беспрецедентным упрямством, прямотой и любовью к тяжелой работе. Это означает, что когда эти два "понятия" встречаются, от нас требуется приложить немало усилий в романтической жизни и финансах.

Путешествие Венеры в Козероге - это период тяжелой работы, когда речь заходит о любви и деньгах. Не торопитесь закатывать глаза и опускать руки! Все старания и усилия окупятся с лихвой - помните, что Козерог всегда добивается намеченных результатов.

Но прежде, чем мы будем пожинать эти плоды, нас ждет небольшая нервотрепка. Поначалу, из влюбленных мы превратимся в жаждущих власти, а в середине пути будем чувствовать себя немного грустно и одиноко. Как результат - к нам придет понимание того, что текущие отношения требуют развития и роста.

Elle.ru

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