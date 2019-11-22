Полная программа Недели турецких фильмов в Баку - КультГид Lady.Day.Az

25 ноября в 19.00 в Киноцентре "Низами" состоится торжественная церемония открытия 5-й Недели турецких фильмов - кинонеделя организована при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, посольства Турции в Азербайджане, агентства TİKA и Киноцентра "Низами".

Официальная часть открытия Недели турецких фильмов в Баку завершится показом драмы "Loсman", снятой режиссером Шукру Аладжамом.

"Loсman" (2018)

Где: Киноцентр "Низами"

Когда: 25 ноября в 20:00, 26 ноября в 17:00. Вход свободный

Фильм Шукру Аладжама рассказывает историю машиниста, которого переводят в другой город, где обещают предоставить жилье. Машинист с семьей переезжает, но временно остается без жилья. Тогда и начинают происходить интересные события...

"Kapan" (2019)

Где: Киноцентр "Низами"

Когда: 26 ноября в 19:00, 28 ноября в 19:00. Вход свободный

Фильм Кудрета Сабанджы рассказывает историю одного из самых богатых людей Анталии - Сулеймана, который очень любит свою семью. Его жизнь меняется, когда подруга его сына трагически погибает у того на глазах.

После этого он организовывает тайную игру "Честность или смелость?", где есть риск умереть, а победитель получает 100 миллионов долларов.

Дочь Сулеймана узнает о тайной игре отца, участником которой становится ее возлюбленный.

"Annem" (2019)

Где: Киноцентр "Низами"

Когда: 27 ноября в 17:00, 29 ноября в 19:00. Вход свободный

"Annem" Мустафы Котана - история отношений матери и дочери. Назлы - молодая девушка, которая стыдится своей матери и мечтает поступить в университет, чтобы поскорее уехать из дома. Мать Назлы - самоотверженная женщина, которая готова на все ради своей дочери. Уехавшая учиться в университет Назлы первое время радуется тому, что уехала от мамы, но потом решает вернуться к ней...

"Çakallarla dans 5" (2018)

Где: Киноцентр "Низами"

Когда: 27 ноября в 19:00, 28 ноября в 17:00. Вход свободный

Комедия Мурата Шекера повествует о друзьях, которые вышли на свободу из тюрьмы, но по решению суда не могут приближаться друг к другу на 100 метров. Они делают все, чтобы снять этот запрет. В это же время выясняется, что у одного из друзей есть 17-летняя дочь. Они решают стать дружной семьей, как узнают, что дочь встречается с избалованным парнем, который вызывает антипатию у всех друзей. Тогда они решают всеми силами разорвать отношения молодых.

"Rafadan Tayfa"

Где: Киноцентр "Низами"

Когда: 29 ноября в 17:00. Вход свободный

Неделя турецкого кино завершится показом мультфильма "Rafadan Tayfa". Школьники в клубе Рафадана узнают от дедушки Кушчу о тайном подземельном лабиринте. Найдя карту лабиринта в библиотеке, ребята решают изведать подземные туннели.

Н. Гасымова