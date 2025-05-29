Нутрициолог рассказала о пользе сложных углеводов во время похудения

Во время похудения важно включать в свой рацион сложные углеводы.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала тренер и нутрициолог Мария Соколова.

"На самом деле углеводы - главный источник энергии для любого организма. Быстрые углеводы способствуют скачкам сахара в организме, так что их лучше употреблять в небольшом количестве Что касается сложных углеводов (они есть, допустим, в крупах, овощах и бобовых), они очень полезны и, более того, жизненно необходимы организму", - прокомментировала эксперт.

Она также отметила, что важно не вводить жесткие ограничения в питании. По мнению нутрициолога, это оттягивает момент срыва, который приведет к еще большему набору веса.

"Выход - построить рацион таким образом, чтобы в нем были все продукты, в том числе те, которые мы считаем вредными, просто их должно быть в меньшем количестве. Хорошая расстановка - 80 на 20%. В этом случае ваше питание будет сбалансированным, вес будет снижаться", - пояснил эксперт.

По мнению Соколовой, важно поддерживать свой организм не только сбалансированным питанием, но и регулярностью тренировок.