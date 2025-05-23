23 мая 2025

23 мая 2025 10:30

Эксперт дала советы по выбору качественного творога

Творог помогает укрепить кости и зубы, однако переедание такого продукта может навредить печени. 

Как передает Day.Az, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала "Известиям", чем он полезен и вреден, а также как правильно его выбирать.

"Творог - кисломолочный продукт, представленный сложным белком казеином, богатым всевозможными аминокислотами. Он является источником кальция и фосфора и укрепляет кости и зубы. Содержит витамины группы B, A, D. Способствует восстановлению мышц, важен при занятиях спортом. Полезен при остеопорозе, анемии. Творог способствует нормализации липидного обмена и снижает уровень холестерина в крови, поэтому хорош при похудении", - отметила она.

По ее словам, навредить творог может, только если есть индивидуальная непереносимость лактозы или он некачественный, "ненатуральный" с добавками, крахмалом и консервантами. Кроме того, переедание особенно жирного творога навредит печени.

"Зерненый творог (творожные зерна, "гранулированный") имеет форму отдельных крупных зерен, обычно с добавлением сливок, мягкий вкус, слегка солоноватый. Часто считается диетическим продуктом (особенно обезжиренный). В нем меньше кислотности, он нежнее по текстуре", - уточнила Лялина.

Обычный творог - в брикетах и развесной - представляет собой гомогенную массу, разной степени жирности. Он может быть сухим, рассыпчатым или кремовым. При этом гладкая структура творога указывает на добавление в состав пальмового масла.

"В составе творога должны быть только молоко и закваска - без добавок, крахмала, консервантов или стабилизаторов. В норме у творога белый или слегка кремовый цвет. Запах - кисломолочный, без кислоты или брожения. Не должно быть горечи. [В противном случае это] значит, что была неправильная технология приготовления или творог некачественный", - объяснила эксперт.

Вместе с тем важна дата изготовления. Свежим творог считается до 3-7 дней с даты производства в зависимости от упаковки.

"Творог 0-2% жирности - диетический, легкий, но суховатый. Натуральный творог, без добавок, средней жирности (5-9% - это идеальное соотношение белка, жира и кальция), приготовленный без термической обработки, но из пастеризованного молока, считается наиболее полезным. Творог 15-18% - насыщенный, вкусный, но очень калорийный, лучше на него не налегать", - посоветовала Лялина.

В холодильнике в упаковке творог может пролежать 3-7 дней, "домашний" без консервантов - 1-3 дня. Замороженный можно хранить до двух месяцев, однако это влияет на структуру и вкус.


Просмотров: 87

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 1 193
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 3 785
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 5 689
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 4 061
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 3 710
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 3 319
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 3 415
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 3 835
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 3 911
Диета на гречке: из Греции — для грации!

Здоровая еда

11 апреля 2022 12:44

  • 3 603
Омлет в духовке — идеальный завтрак для экспресс-диет - ВИДЕО