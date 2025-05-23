Эксперт дала советы по выбору качественного творога

Творог помогает укрепить кости и зубы, однако переедание такого продукта может навредить печени.

Как передает Day.Az, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала "Известиям", чем он полезен и вреден, а также как правильно его выбирать.

"Творог - кисломолочный продукт, представленный сложным белком казеином, богатым всевозможными аминокислотами. Он является источником кальция и фосфора и укрепляет кости и зубы. Содержит витамины группы B, A, D. Способствует восстановлению мышц, важен при занятиях спортом. Полезен при остеопорозе, анемии. Творог способствует нормализации липидного обмена и снижает уровень холестерина в крови, поэтому хорош при похудении", - отметила она.

По ее словам, навредить творог может, только если есть индивидуальная непереносимость лактозы или он некачественный, "ненатуральный" с добавками, крахмалом и консервантами. Кроме того, переедание особенно жирного творога навредит печени.

"Зерненый творог (творожные зерна, "гранулированный") имеет форму отдельных крупных зерен, обычно с добавлением сливок, мягкий вкус, слегка солоноватый. Часто считается диетическим продуктом (особенно обезжиренный). В нем меньше кислотности, он нежнее по текстуре", - уточнила Лялина.

Обычный творог - в брикетах и развесной - представляет собой гомогенную массу, разной степени жирности. Он может быть сухим, рассыпчатым или кремовым. При этом гладкая структура творога указывает на добавление в состав пальмового масла.

"В составе творога должны быть только молоко и закваска - без добавок, крахмала, консервантов или стабилизаторов. В норме у творога белый или слегка кремовый цвет. Запах - кисломолочный, без кислоты или брожения. Не должно быть горечи. [В противном случае это] значит, что была неправильная технология приготовления или творог некачественный", - объяснила эксперт.

Вместе с тем важна дата изготовления. Свежим творог считается до 3-7 дней с даты производства в зависимости от упаковки.

"Творог 0-2% жирности - диетический, легкий, но суховатый. Натуральный творог, без добавок, средней жирности (5-9% - это идеальное соотношение белка, жира и кальция), приготовленный без термической обработки, но из пастеризованного молока, считается наиболее полезным. Творог 15-18% - насыщенный, вкусный, но очень калорийный, лучше на него не налегать", - посоветовала Лялина.

В холодильнике в упаковке творог может пролежать 3-7 дней, "домашний" без консервантов - 1-3 дня. Замороженный можно хранить до двух месяцев, однако это влияет на структуру и вкус.