16 мая 2025

16 мая 2025 12:03

Названы продукты, которые помогают в профилактике гипертонии

Питание играет важную роль в профилактике гипертонии. Существуют продукты, способные улучшить состояние сосудистой стенки и помочь в профилактике гипертонии. 

Как передает Day.Az, среди них жирная морская рыба, бобовые и черный шоколад, рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Гипертоническая болезнь -- хроническое заболевание, при котором устойчиво повышается уровень давления в артериальных сосудах организма, что со временем вызывает повреждение жизненно важных органов и систем.

"Жирная морская рыба (скумбрия, сельдь, лосось) - источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Эти соединения способствуют формированию "хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности), укрепляют сосудистую стенку, защищают ее от повреждений, снижают воспаление. Эластичные сосуды лучше переносят колебания давления и реже становятся причиной гипертонических кризов. Рекомендуется употреблять рыбу не менее 2-3 раз в неделю", - объяснил врач.

Также важно включить в рацион бобовые культуры (фасоль, чечевица, нут). Растительный белок необходим для построения ферментных систем и восстановления тканей, а клетчатка улучшает работу кишечника, снижает уровень холестерина и способствует регуляции сахара в крови.

"Бобовые позволяют уменьшить потребление животных жиров и солей, что делает рацион более гипотензивным. Еще один продукт, который может помочь, это чёрный горький шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%). Он содержит флавоноиды и антиоксиданты, которые способствуют расширению сосудов, улучшению микроциркуляции и снижению уровня стресса. Но важно помнить о дозировке: 20-30 г в день - вполне достаточно", - заключил врач.


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