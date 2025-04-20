20 апреля 2025

20 апреля 2025 14:00

Названы продукты, вызывающие вздутие и газообразование

Некоторые продукты, в том числе и полезные, могут спровоцировать повышенное газообразование и сильное вздутие живота, рассказала клинический нутрициолог сервиса персонализированных рекомендаций по питанию "Новабиом" Дарья Русанова. Их она назвала в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Главным провокатором повышенного газообразования Русанова назвала продукты, богатые клетчаткой, например, свежие овощи или бобовые. "Если вам предстоит посетить важное мероприятие, лучше воздержаться от употребления свежих овощей, особенно разных видов капусты и бобовых: фасоли, гороха, нута", - посоветовала она. Чтобы снизить риск газообразования, врач предложила овощи запечь или потушить - так они сохранят клетчатку, но не вызовут вздутия.

По мнению нутрициолога, еще одной группой продуктов, способных вызвать избыток газов, является фастфуд.


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