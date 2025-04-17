17 апреля 2025

17 апреля 2025 11:30

Названы три типа бесполезных витаминных добавок

По мнению британского фармацевта Амины Хан, добавки для волос, ногтей и кожи, сладкие жевательные витамины и мультивитаминные комплексы могут не отличаться высокой эффективностью. Слова эксперта приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фармацевт объяснила, что витамины в виде мармеладных фигурок часто подслащены сахаром. Варианты с низким содержанием калорий содержат другие подсластители, такие как фруктовый сок или сахарные спирты, которые могут вызвать проблемы с пищеварением. Кроме того, в мармеладных пастилках концентрация витаминов и минералов часто оказывается невысокой.

Низкой эффективностью также могут отличаться варианты, направленные на решение "нескольких проблем сразу". К ним относятся мультивитаминные комплексы и добавки для волос, ногтей и кожи. По словам Хан, для выявления конкретных дефицитных состояний в организме необходима консультация с врачом или анализ крови. После этого недостаток каждого полезного вещества нужно восполнять специально предназначенной для этого добавкой. Так, витамин В8 можно использовать для укрепления волос, а витамин D - для восстановления клеток кожи.


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