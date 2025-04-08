Назван ключевой компонент пищи для роста волос

Ключевым компонентом для роста волос является белок - его суточная потребность составляет 56 г для мужчин и 45 г для женщин. Также сохранить красивую прическу помогают витамины группы B и железо. Об этом изданию Daily Mail рассказала лондонский диетолог Эмер Делани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт уточнила, что при расщеплении белка в организме образуются аминокислоты - органические соединения, жизненно важные для роста и укрепления волос. Белок можно найти не только в мясе и яйцах, но и в растительных продуктах, таких как тофу или соя.

"Витамины группы B, особенно фолиевая кислота (витамин B9) и витамин B12, также могут способствовать клеточному метаболизму и обеспечивать приток крови к коже головы", - добавила диетолог.

Фолиевая кислота содержится в таких продуктах, как чечевица, цитрусовые, листовые зеленые овощи и яйца. Витамином B12 богата пища животного происхождения - мясо, рыба, яйца и молочные продукты.

Третьим ключевым компонентом для здоровья волос является железо, которое называют "дыханием клеток". Этот металл связывает атомы кислорода и, в составе гемоглобина, переносит их от легких ко всем тканям. Недостаток кислорода заставляет клетки (в том числе клетки волосяных фолликулов) "голодать", что затрудняет их деление. Врач напомнила, что железо содержится в красном мясе, обогащенных сухих завтраках и зеленых листовых овощах.