8 марта 2025

8 марта 2025 16:24

Названы идеальные продукты к столу на 8 марта для женщин

Йод в водорослях, рыбе и фасоли укрепляет женскую репродуктивную систему, а продукты с жирными кислотами омега-3 - нормализуют артериальное давление и липидный обмен. Об этом "Газете.Ru" рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник "ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова", передает Day.Az.

По словам специалиста, для женского организма особенно важен белок, железо, кальций, йод, кальций, витамины В6, В12, В9. Железо и витамин В12 необходимо получать из мяса, гречневой крупы, грецких орехов, граната и сухофруктов.

Витаминами В6 и В9 богаты фундук, шпинат, картофель, батат, морковь, цветная и белокочанная капуста, помидоры и клубника. Потреблять эти продукты необходимо тем, кто планирует беременность, поскольку они снижают риск врожденных аномалий у плода.

Для нормального функционирования репродуктивной системы женщины детородного возраста также должны включать в рацион молочные продукты.

Эксперт посоветовала не забывать о йоде, который участвует в выработке женских половых гормонов. Недостаток йода во время беременности замедляет развитие нервной и половой системы ребенка, его головного мозга, щитовидной железы, формирование органов слуха и речи.

"Лучше всего для профилактики йододефицита подходят те продукты, в которых йод изначально заложен. Это - сухая ламинария, морская капуста, морепродукты, морская рыба, фасоль", - рассказала "Газете.Ru" специалист.

Жиры в рационе женщин должны быть представлены преимущественно легкоусвояемыми растительными маслами, богатыми полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е. При этом количество тугоплавких жиров (бараньего, говяжьего) нужно ограничить.


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