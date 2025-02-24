26 февраля 2025

24 февраля 2025 18:12

Диетолог поделилась простым правилом питания для ускорения похудения

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд поделилась простым правилом питания, позволяющим сбалансировать гормональный фон, улучшить здоровье кишечника и ускорить похудение. Ее рекомендацию приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Свой способ Уорд назвала "30-30-30" и, по ее словам, он поможет похудеть без изнурительных диет. Суть этого метода заключается в употреблении 30 граммов белка три-четыре раза в день, 30 граммов клетчатки в день и 30 видов различных растительных продуктов за неделю. "Если вы боретесь с безумной тягой к еде, не можете сбросить вес или у вас не все гормоны в порядке, послушайте меня. Этот метод работает и в период перименопаузы, помогает обмену веществ, сжиганию жира, здоровью кишечника", - заявила она.

По словам Уорд, 90 граммов белка в день позволяют питать мышцы, ускоряют обмен веществ и обеспечивают чувство сытости и удовлетворения. При этом женщины часто не едят достаточно белка регулярно в течение дня, уточнила она.

В то же время 30 граммов клетчатки, продолжила Уорд, должны ежедневно поступать из максимально не обработанных продуктов - бобовых, фасоли, овса, семечек, орехов, цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов. Наконец, 30 различных растительных продуктов в неделю поддерживают микробиоту кишечника. "Когда вы сосредотачиваетесь на разнообразии, вы естественным образом делаете более здоровый выбор, помогающей вашему здоровью и гормональному фону", - заключила диетолог.


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