12 февраля 2025

12 февраля 2025 16:46

Диеты на соках могут навредить здоровью мозга - Ученые

Ученые из Северо-Западного университета (США) установили, что замена пищи соками может вызвать изменения в составе кишечных и оральных бактерий, что связано с воспалительными процессами и ухудшением когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали здоровые взрослые добровольцы, которых разделили на три группы. Первая группа употребляла только соки, вторая - соки вместе с цельными продуктами, а третья - только цельные растительные продукты. Ученые анализировали изменения в бактериальном составе до, во время и после эксперимента, собирая образцы слюны, мазки со щек и кал.

Наиболее значительные изменения были зафиксированы в группе, употреблявшей только соки: у испытуемых увеличилось количество бактерий, связанных с воспалением и повышенной проницаемостью кишечника. У участников, которые ели только цельные продукты, микрофлора улучшилась, а у тех, кто сочетал соки с цельными продуктами, изменения были менее выражены.

Исследователи объясняют результаты высоким содержанием сахара и низким содержанием клетчатки в соках. Такое питание может привести к дисбалансу микробиома и способствовать росту вредных бактерий, вызывая воспаление и нарушая здоровье кишечника. Кроме того, негативные изменения в составе кишечных и оральных бактерий, связанные с неправильным питанием, способны стать причиной снижения когнитивных функций.


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