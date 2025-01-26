Функциональное питание: как протеиновые коктейли помогают похудеть

В погоне за стройным телом многие меняют привычный рацион питания, подсаживаясь на протеиновые добавки. Однако недавние исследования американских экспертов в рамках проекта по контролю за качеством потребительских товаров Clean Label показали, что некоторые протеиновые порошки содержат в своем составе следы токсичных тяжелых металлов. Насколько безопасно употребление белковых добавок и способствуют ли они похудению, "Вечерняя Москва" выясняла с экспертами, передает Day.Az.

Могут понадобиться после операций

По словам диетолога Марины Макиши, протеиновые порошки - функциональный продукт, который был специально разработан как дополнительный компонент питания.

- Это натуральный белок в чистом виде, а не какая-то химия, как думают многие. Чаще всего за основу протеиновых добавок берут молочный белок (который не содержит лактозы) или растительное сырье (соевый или гороховый белок), поэтому их можно считать хорошим дополнением к основному питанию, - пояснила она.

Кроме того, белок - это основной компонент рациона человека, но не всегда есть возможность получить его в необходимых количествах из пищи, напомнила Макиша.

- Белок необходим для построения практически всех мышц, также для выработки антител и гормонов, поэтому важно получать его каждый день в необходимых количествах. Но в некоторых ситуациях добрать его очень сложно, тогда для коррекции рациона используются протеиновые добавки. К примеру, после перенесенной резекции желудка человеку долго нельзя есть мясо и любую другую грубую еду. В этом случае для стабилизации рациона используется функциональное питание, - пояснила эксперт.

Могут помочь при похудении

К тому же, отметила диетолог, белок является эффективным инструментом в процессе похудения.

- Его используют для построения программ снижения веса для профессиональных спортсменов, а также для людей с сахарным диабетом. Если это качественный продукт, то он вполне может стать дополнением к основному рациону питания, - сообщила Макиша.

Повышают холестерин

В свою очередь доцент кафедры ЛФК и спортивной медицины, врач-диетолог Дмитрий Бобунов считает, что спортивные добавки не представляют особой опасности для человека, однако их переизбыток в рационе может спровоцировать повышение холестерина в крови.

- При большом количестве протеиновых добавок липидограмма будет плохая, потому что большинство этих добавок повышают холестерин. Но то же самое может произойти, если человек будет очень часто есть мясо, потому что любой белковый продукт повысит холестерин, - пояснил врач.

Однако если человек ест в меру, то любую еду можно вписать в рацион питания, в том числе и протеиновые добавки, заключил специалист.