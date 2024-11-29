29 ноября 2024

29 ноября 2024 16:47

Сколько воды нужно пить в день для похудения и здоровья почек

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили, как сказывается ежедневное потребление достаточного количества воды на здоровье человека. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для столь повсеместного и простого вмешательства доказательства не были четкими, а преимущества не были четко установлены, поэтому мы хотели рассмотреть их более подробно", - отметил старший автор работы, профессор Бенджамин Брейер.

Специалисты проанализировали результаты 18 рандомизированных контролируемых испытаний, связанных с систематизированным питьем воды.

Результаты показали, что употребление восьми кружек, или двух литров воды в день значительно снижает вероятность образования камней в почках. А около шесть чашек, или 1,5 литра воды в сутки способствуют снижению веса.

Ученые также установили, что выпивание более двух литров воды за день не имеет никаких преимуществ по сравнению с указанными дозами.

Специалисты также определили, что достаточное количество воды в рационе помогает предотвращать мигрень, контролировать диабет и низкое кровяное давление, а также способствует профилактике инфекций мочевыводящих путей.

Взрослые с рецидивирующими головными болями почувствовали себя лучше после трех месяцев употребления большего количества воды. А Употребление примерно четырех дополнительных стаканов воды в день помогло пациентам с диабетом, у которых был повышен уровень глюкозы в крови.

Авторы утверждают, что поощрение людей пить воду перед едой было бы простым и дешевым вмешательством, которое могло бы принести огромную пользу, учитывая возросшую распространенность ожирения.


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