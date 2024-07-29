7 продуктов, разгоняющих метаболизм

Цинк - еще одно вещество, которое необходимо щитовидной железе. Больше всего его содержится в устрицах: в одной от 70 до 80 мг - в пять раз больше дневной нормы. Впрочем, устрицы - всё же не лучшая еда для разгона метаболизма: мало кому удается питаться ими каждый день. В качестве бюджетной альтернативы альтернативы можно добавить в рацион 75 грамм пшеничных отрубей, 200 грамм куриной печени или 150 тушеной говядины.