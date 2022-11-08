Диетолог-нутрициолог Кристина Плотникова назвала стимулирующие работу мозга продукты в беседе с "Газетой.Ru".

Специалист посоветовала обратить внимание на брокколи. По ее словам, любая капуста содержит большой запас витаминов и легкоусвояемых растительных белков. Она отметила, что в брокколи также содержатся лютеин и бор, которые улучшают работу мозга, и витамин C, укрепляющий сосуды. Она порекомендовала ежедневно употреблять до 70 грамм этого продукта.

Также стимулировать работу мозга помогают грецкие орехи. Нутрициолог уточнила, все разновидности орехов имеют повышенную питательную ценность и пользу. Однако именно грецкий орех улучшает память, благодаря содержащемуся в нем лецитину. В сутки следует употреблять 3-4 средних по размеру орехов.

Кроме того, полезным для мозга продуктом является лосось, который содержит Омега-3 - ненасыщенные жиры, стабилизирующие коммуникацию между мозговыми клетками.

Плотникова посоветовала также обратить внимание и на чернику, так как ягода значительно улучшает память и повышает обучаемость. "В ней содержатся флавоноиды - элементы, способствующие притоку крови к мозгу. Второе полезное свойство - упрощение передачи информации между нервными клетками", - отметила она.

Диетолог добавила, что улучшить работу мозга и памяти помогут также сухофрукты, в том числе курага, чернослив и изюм. По ее словам, эти продукты стабилизируют обменные процессы в организме, а также восстанавливают когнитивные функции. При этом специалист предупредила об избыточной калорийности сухофруктов. "Лучше добавлять по паре штучек в кашу или в дневной перекус", - сказала она.