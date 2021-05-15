15 мая 2021

отправить статью
Ученые назвали самые эффективные диеты <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровая еда

12:49

  • 68
Ученые назвали самые эффективные диеты - ФОТО
5 психологических трюков, которые сделают вас более привлекательной

Отношения

11:29

  • 137
5 психологических трюков, которые сделают вас более привлекательной
Ученые назвали самые эффективные диеты <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

09:37

  • 1 835
Ученые назвали самые эффективные диеты - ФОТО

15 мая 2021 12:49

Ученые назвали самые эффективные диеты - ФОТО

На сайте Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) опубликован доклад экспертов из U.S. News and World Report, в нем ученые составили список самых эффективных диет. Мы подробнее расскажем о лидерах рейтинга.

Диета DASH (Диетические подходы к прекращению гипертонии)

Первое место в списке поделили две диеты: популярная в США DASH (Диетические подходы к прекращению гипертонии) и средиземноморская. Основной принцип DASH заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Главная цель такой системы - снижение кровяного давления и уровня холестерина. Диетологи заявляют, что DASH работает лучше, чем многие лекарственные препараты от гипертонии, к тому же она способствует снижению веса.

Средиземноморская диета

Еще один лидер рейтинга - средиземноморская диета. В основе такой системы питания сложные углеводы (булгур, коричневый рис, паста из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб), овощи и фрукты, оливковое масло, орехи, рыба, мясо птицы (в ограниченных количествах). Диета не исключает из рациона красное мясо и сладости, но необходимо употреблять эти продукты в ограниченном количестве. Такое питание помогает снизить вес, улучшить работу сердца и мозга, предотвратить развитие диабета и даже избежать онкологических заболеваний.

Гибкая вегетарианская диета

Приверженцы гибкой вегетарианской диеты, по данным ученых, весят на 15 процентов меньше сторонников мяса, менее подвержены инфарктам, диабету и раку, а также живут в среднем на 3,6 года дольше. Данная система питания призывает к отказу от мяса, но допускает исключения, если все же очень хочется (важно прислушиваться к потребностям организма).

Диета "Весонаблюдателей", или Weight watchers

Диета была известна в узких кругах в 1961 году, когда домохозяйка с пышными формами Джейн Нидеч из Нью-Джерси начала устраивать домашние посиделки с подругами той же комплекции и обсуждать борьбу с лишним весом. Постепенно предприимчивая Джейн разработала специальную программу питания, комплекс физических нагрузок и систему баллов-поощрений. Отделения "весонаблюдателей" стремительно стали открываться в разных городах Америки, а потом и по всему миру. Диета не требует кардинального изменения пищевых пристрастий и обеспечивает мощной психологической поддержкой. Основные принципы диеты: ежедневно записывать все, что было съедено, пить не менее 8 стаканов жидкости каждый день, принимать мультивитамины, съедать не менее пяти наименований овощей и фруктов, регулярно заниматься физической активностью, следовать программе питания (подбирается индивидуально).

Интуитивное питание

Если ответственно подходить к выбору продуктов и питаться сбалансированно, то риск сорваться с диеты гораздо меньше, чем при жестких ограничениях. Кроме того, интуитивное питание благотворно влияет на психическое состояние и здоровье организма в целом. Основа рациона примерно такая же, как и в средиземноморской диете, при этом маленькие слабости в виде десерта или бокала вина не возбраняются, если вы действительно считаете, что это пойдет вам на пользу.

elle.ru


Просмотров: 70

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

15 июня 2020 14:29

  • 1 619
5 любимых летних салатов француженок

Здоровая еда

11 июня 2020 14:39

  • 1 313
8 фруктов, от которых вреда больше, чем пользы

Здоровая еда

2 мая 2020 15:00

  • 1 023
Рецепт рисового блюда из шпината (10 месяцев +) (R)