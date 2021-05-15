Ученые назвали самые эффективные диеты - ФОТО

На сайте Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) опубликован доклад экспертов из U.S. News and World Report, в нем ученые составили список самых эффективных диет. Мы подробнее расскажем о лидерах рейтинга.
Диета DASH (Диетические подходы к прекращению гипертонии)
Первое место в списке поделили две диеты: популярная в США DASH (Диетические подходы к прекращению гипертонии) и средиземноморская. Основной принцип DASH заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Главная цель такой системы - снижение кровяного давления и уровня холестерина. Диетологи заявляют, что DASH работает лучше, чем многие лекарственные препараты от гипертонии, к тому же она способствует снижению веса.
Средиземноморская диета
Еще один лидер рейтинга - средиземноморская диета. В основе такой системы питания сложные углеводы (булгур, коричневый рис, паста из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб), овощи и фрукты, оливковое масло, орехи, рыба, мясо птицы (в ограниченных количествах). Диета не исключает из рациона красное мясо и сладости, но необходимо употреблять эти продукты в ограниченном количестве. Такое питание помогает снизить вес, улучшить работу сердца и мозга, предотвратить развитие диабета и даже избежать онкологических заболеваний.
Гибкая вегетарианская диета
Приверженцы гибкой вегетарианской диеты, по данным ученых, весят на 15 процентов меньше сторонников мяса, менее подвержены инфарктам, диабету и раку, а также живут в среднем на 3,6 года дольше. Данная система питания призывает к отказу от мяса, но допускает исключения, если все же очень хочется (важно прислушиваться к потребностям организма).
Диета "Весонаблюдателей", или Weight watchers
Диета была известна в узких кругах в 1961 году, когда домохозяйка с пышными формами Джейн Нидеч из Нью-Джерси начала устраивать домашние посиделки с подругами той же комплекции и обсуждать борьбу с лишним весом. Постепенно предприимчивая Джейн разработала специальную программу питания, комплекс физических нагрузок и систему баллов-поощрений. Отделения "весонаблюдателей" стремительно стали открываться в разных городах Америки, а потом и по всему миру. Диета не требует кардинального изменения пищевых пристрастий и обеспечивает мощной психологической поддержкой. Основные принципы диеты: ежедневно записывать все, что было съедено, пить не менее 8 стаканов жидкости каждый день, принимать мультивитамины, съедать не менее пяти наименований овощей и фруктов, регулярно заниматься физической активностью, следовать программе питания (подбирается индивидуально).
Интуитивное питание
Если ответственно подходить к выбору продуктов и питаться сбалансированно, то риск сорваться с диеты гораздо меньше, чем при жестких ограничениях. Кроме того, интуитивное питание благотворно влияет на психическое состояние и здоровье организма в целом. Основа рациона примерно такая же, как и в средиземноморской диете, при этом маленькие слабости в виде десерта или бокала вина не возбраняются, если вы действительно считаете, что это пойдет вам на пользу.
elle.ru