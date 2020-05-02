Рецепт рисового блюда из шпината (10 месяцев +) (R)

Ингредиенты:

• половина пучка шпината,

• 1 средняя луковица,

• 3 столовые ложки оливкового масла "Zeytun bağları",

• 3 столовые ложки риса,

• 1 томатная или 1 столовая ложка домашней томатной пасты.

Примечание: если вы хотите добавить фарш к этому блюду, достаточно 100 грамм (около 2 столовых ложек) фарша.

Как сделать рис из шпината:

Мелко нарезать лук и жарить на оливковом масле на медленном огне, пока он не изменит цвет. Затем добавьте помидор или томатную пасту. Если на этой стадии вы готовите фарш, его нужно обжарить с луком до готовности. Затем добавьте нарезанный шпинат и рис. Рис следует замачивать в воде в течение 1 часа и предварительно отфильтровать. Если шпинат не выделит жидкость во время приготовления (он может варьироваться в зависимости от типа шпината), вы можете добавить половину или 1 стакан воды. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне. Не забывайте иногда помешивать. Когда рис полностью приготовлен, ваша еда готова.