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Рецепт рисового блюда из шпината (10 месяцев +) (R)

Ингредиенты: 

• половина пучка шпината, 

• 1 средняя луковица, 

• 3 столовые ложки оливкового масла "Zeytun bağları", 

• 3 столовые ложки риса, 

• 1 томатная или 1 столовая ложка домашней томатной пасты. 

Примечание: если вы хотите добавить фарш к этому блюду, достаточно 100 грамм (около 2 столовых ложек) фарша. 

Как сделать рис из шпината: 

Мелко нарезать лук и жарить на оливковом масле на медленном огне, пока он не изменит цвет. Затем добавьте помидор или томатную пасту. Если на этой стадии вы готовите фарш, его нужно обжарить с луком до готовности. Затем добавьте нарезанный шпинат и рис. Рис следует замачивать в воде в течение 1 часа и предварительно отфильтровать. Если шпинат не выделит жидкость во время приготовления (он может варьироваться в зависимости от типа шпината), вы можете добавить половину или 1 стакан воды. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне. Не забывайте иногда помешивать. Когда рис полностью приготовлен, ваша еда готова.


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