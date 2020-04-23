Картофельный омлет (8 месяцев +) (R)

Ингредиенты:

• 1 яичный желток;

• 1 маленькая картошка;

• 1 чайная ложка оливкового масла "Zeytun bağları"

• 1 столовая ложка соленого белого сыра фета (соленый сыр предварительно замачивается в воде);

• 1/2 стакана воды.

Как сделать картофельный омлет:

Картофель хорошо промывают, очищают от кожуры и мелко нарезают, хранят в воде до образования крахмала. Положите 1/2 стакана воды и нарезанный картофель в небольшую кастрюлю и варите до мягкости. Когда картофель станет мягким, процедите немного воды, добавьте оливковое масло и сыр фета и перемешайте. Вы можете немного размять картофель. Затем яичный желток отделяют от белого. Яичный желток добавляют в картофель и перемешивают. Яйца варить около 3-4 минут. Как будет готово, можете дать своему ребенку в теплом виде.