Котлеты из тыквы (для детей 9+ месяцев)

По мнению многих, тыква может быть овощем, но, согласно исследованиям, все что имеет косточки - это фрукт. В любом случае тыква - это еда, которую можно употреблять как в сладких, так и в соленых блюдах. Содержит железо, кальций, магний, калий, фосфор и витамины С, А, Е, К, фолат и рибофлавин. Тыквенные блюда могут легко подаваться детям старшего возраста. Если вы будете готовить этот вид пищи только для детей старшего возраста, это облегчит прием пищи вашему ребенку, поскольку он уже попробовал разные вкусы и может насладиться вкусной тыквенной едой.

Преимущества тыквы для детей:

• Предотвращает анемию.

• Тыква является очень мощным антиоксидантом.

• Помогает предотвратить аллергические реакции.

• Помогает пищеварению.

• Устраняет запоры, так как облегчает работу кишечника.

• Укрепляет кости и зубы.

• Тыква сохраняет здоровье глаз.

• Защищает от рака.

• Помогает излечить воспаление.

Короче говоря, тыква не заканчивается подсчетом пособий для детей. Это один из первых продуктов, которые вы можете давать ребенку, когда речь идет о прикорме. Также можно приготовить тыквенный суп, пюре и десерт.



Ингредиенты для котлеты из тыквы:

• 200 г тыквы,

• 1 картофель среднего размера,

• половина моркови,

• немного укропа,

• 2 столовые ложки муки,

• 1 маленькая луковица,

• 1 яичный желток,

• две столовые ложки оливкового масла "Оливковые сады"

• Очень мало соли по желанию.

Приготовление:

Смешать тертую тыкву, картофель, морковь, мелко нарезанный лук, муку, соль и яйца. Слепить в форме котлет и обжарить в заранее нагретой сковороде с оливковым маслом сперва в открытой крышкой, затем крышку закрыть и жарить на маленьком огне. Его также можно подавать с картофелем или рисом.