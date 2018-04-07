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Салат с редисом, яйцом и огурцом - Пошаговый рецепт

Нежный салат с редисом, отварными яйцами и огурцами - прекрасное дополнение к любой весенней трапезе.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г редиса
  • 200 г огурцов
  • 3 яйца
  • небольшой пучок укропа
  • 100 мл сметаны
  • ½ ч. л. горчицы
  • соль по вкусу

Чтобы приготовить этот классический весенний салат, мы использовали укроп, но также ты можешь добавить петрушку и зеленый лук. А вместо сметаны можно заправить салат йогуртом или домашним майонезом.

Способ приготовления 

1) Яйца отвари вкрутую, остуди в холодной воде и очисти. Укроп мелко нарежь. Смешай сметану с горчицей и солью по вкусу.

2) Нарежь редис, яйца и огурцы кружочками и соедини в подходящей миске. Добавь укроп, заправь сметанным соусом и перемешай.

Приятного аппетита!

edinstvennaya.ua


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