Салат с редисом, яйцом и огурцом - Пошаговый рецепт

Нежный салат с редисом, отварными яйцами и огурцами - прекрасное дополнение к любой весенней трапезе.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200 г редиса
- 200 г огурцов
- 3 яйца
- небольшой пучок укропа
- 100 мл сметаны
- ½ ч. л. горчицы
- соль по вкусу
Чтобы приготовить этот классический весенний салат, мы использовали укроп, но также ты можешь добавить петрушку и зеленый лук. А вместо сметаны можно заправить салат йогуртом или домашним майонезом.
Способ приготовления
1) Яйца отвари вкрутую, остуди в холодной воде и очисти. Укроп мелко нарежь. Смешай сметану с горчицей и солью по вкусу.
2) Нарежь редис, яйца и огурцы кружочками и соедини в подходящей миске. Добавь укроп, заправь сметанным соусом и перемешай.
Приятного аппетита!
edinstvennaya.ua