Изысканный картофель: рецепт гратена с соусом бешамель

Этот вариант гратена идеален и как самостоятельное блюдо, и как гарнир. Только представьте, картофельные ломтики, пропитанные сливочным соусом под румяной корочкой из сыра. Предлагаем вам ощутить невероятное гастрономическое блаженство родом из Франции.

Такой же утонченный, как француженки. Такой же пикантный, как их речь. И такой же ароматный, как шлейф их духов. Казалось бы, подобными ассоциациями можно описать неприметную пекарню на улочке Риволи или же уютный цветочный магазин на Елисейских полях, да и в целом, что угодно, главное - родом из Франции. Однако сегодня речь пойдет о еде, а именно - о картофельном гратене с соусом бешамель. Только представьте, картофельные слайсы, пропитанные сливочным соусом под румяной корочкой из сыра. Предлагаем вам ощутить невероятное гастрономическое блаженство.

Секретами приготовления этого ароматного блюда поделилась кулинарный блогер Кристина Литвинова, которая покажет, как без особых хлопот превратить молодую картошечку в изысканный французский гратен.

Ингредиенты:

Картофель - 5 шт.

Сливочное масло - 50 г⠀

Мука пшеничная - 1 ст.л.⠀

Молоко коровье - 250 мл. ⠀

Твердый сыр - 100 г.

Соль пищевая - по вкусу

Сушеный чеснок - по вкусу

Смесь перцев - по вкусу

Итальянские травы - по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте все необходимые ингредиенты для их перевоплощения в кулинарный шедевр.

Тщательно вымойте картофель, а затем - сделайте глубокие надрезы на каждом корнеплоде таким образом, как показано на видео.

Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, а после - начните растапливать сливочное масло. Для этого возьмите небольшой кусочек масла и аккуратно поместите на дно разогретой кастрюли. Ваши движения должны быть плавными, по часовой стрелке, словно смазываете дно, постепенно растапливайте масло.

В растопленное масло добавьте столовую ложку муки и перемешайте до получения однородной консистенции.

Далее - в готовую смесь влейте масло и доведите массу до кипения, не забывайте тщательно перемешивать ингредиенты.

Следующий шаг - в практически готовый соус добавьте специи: смесь перцев, сушеный чеснок, итальянские травы и соль.

Натрите сыр на средней или мелкой терке и также добавьте его в соус.

Для того, чтобы бешамель получился идеальным, на каждом этапе не забывайте тщательно перемешивать ингредиенты. В итоге, соус должен получиться густым и однородным.

Поместите надрезанные картофелины в форму для запекания, предварительно смазанную сливочным маслом.

Каждый клубень дополнительно посыпьте солью на свой вкус.

Затем - обильно залейте картофель соусом, после чего можете поместить форму с заготовкой в духовой шкаф на 40 минут, предварительно разогретый до 180-2000С.

За пару минут до готовности, аккуратно посыпьте картофель сыром.

Картофельный гратен готов!

Приятного аппетита!

Woman.ru