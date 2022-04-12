Раздельное питание: 4 рецепта для завтрака

Завтрак - один из важнейших приемов пищи, в том числе и в диете раздельного питания. Начните свой день с полезных и при этом хорошо сочетающихся продуктов.

Прежде, чем решить, что вам следует съесть на завтрак, определитесь с вашим режимом питания. Так, если вы придерживаетесь системы 4-х разового питания - 2 завтрака, обед и ужин, то на завтраки вам следует употреблять продукты со временем переваривания 2-3 часа - например, какао с горьким шоколадом, чай с вареньем, некоторые сорта фруктов, сухофрукты. При трехразовом питании время между завтраком и обедом будет составлять 5-6 часов, поэтому на завтрак можно съедать продукты, переваривающиеся дольше - например, обезжиренные молочные продукты, запеченное или отварное постное мясо, рыба или птица, каши на обезжиренном молоке или воде без сахара, хлопья без сахара, некрахмалистые зеленые овощи с добавлением 1 ч.л. масла.

В качестве углеводного завтрака подойдет ломик хлеба или булочка из муки крупного помола со сливочным маслом и сыром, медом или творогом. В качестве белкового - яйца в виде омлета, глазуньи или сваренные вкрутую (не более 3 штук в неделю), дополненные салатом из сырых овощей без хлеба. Таким образом, на первый завтрак можно съесть фрукты, а на второй - овощной салат или вареные или запеченные овощи, в том числе и с творогом, цельнозерновым хлебом.

Завтрак №1: мюсли с фруктами, чай

Ингредиенты: 1 стакан йогурта, 100 г ягоды (клубники и малины), 1 яблоко, 1 ст.л. пшеничных отрубей, 1 чашка зеленого чая.

Приготовление: ягоды переберите, аккуратно промойте в сите. Яблоко нарежьте кусочками, перемешайте с йогуртом, отрубями, ягодами. После фруктового салата выпейте чашку чая.

Завтрак №2: томатный сок, бутерброд с отрубями и авокадо, кефир

Ингредиенты: 1 стакан томатного сока, 1 ломтик отрубного хлеба, ½ авокадо, долька лимона, черный острый перец, 1 стакан кефира.

Приготовление: выпейте стакан томатного сока, через 15-20 минут съешьте бутерброд из отрубного хлеба с авокадо, острым перцем, сбрызнутым лимонным соком. Выпейте кефир маленькими глотками, тщательно пережевывая бутерброд.

Завтрак 3: "сырая" пшеничная каша с тыквой и сметаной, кофе

Ингредиенты: 60 г пшеничных зерен, 50 г тыквы, 1 ст.л. густой сметаны, 1 чашка кофе.

Приготовление: промойте пшеничные зерна, залейте холодой водой и оставьте на ночь. Тыкву нарежьте кубиками, отварите. Измельчите зерна с тыквой с помощью блендера, добавьте порубленные орехи, сливки, хорошо перемешайте. Завершите трапезу чашкой кофе или зеленого чая без сахара.



Завтрак 4: творог с ягодами и овсяными хлопьями, зеленый чай

Ингредиенты: 150 г свежей малины или клубники, 100 г творога, 2 ст.л. пахты, немного лимонного сока, 2 ст.л. густых сливок, 1 ч.л. меда, 1 ст.л. овсяных хлопьев, 1 чашка зеленого чая.

Приготовление: вымойте и обсушите ягоды, с помощью блендера взбейте творог, добавьте в него лимонный сок, сливки, мед, пахту (или кефир), посыпьте сверху овсяными хлопьями, украсьте ягодами. К творогу подайте зеленый чай.

Если вы пользуетесь системой раздельного питания как повседневным пищевым режимом (не в целях похудения, а исключительно для поддержания здоровья), то ваши завтраки могут включать в себя продукты так называемой нейтральной совместимости - собственно из них и составлены рецепты в этой статье. Если же вы стремитесь с помощью методики раздельного питания сбросить лишний вес, то при составлении рациона (в том числе и завтраков) вам следует исключить жирные и сладкие продукты, и составлять рецепты, используя только наилучшие сочетания продуктов.

Woman.ru