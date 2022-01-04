Знаменитости, которые каждый день едят одно и то же

Разнообразное питание - залог успеха большинства диет, однако некоторые знаменитости выстраивают свое ежедневное меню на основе одних и тех же продуктов. В нашем обзоре - звезды, которые по разным причинам каждый день едят одно и то же. Может быть, именно в этом секрет их красивых фигур?

Виктория Бекхэм

Хорошая кожа Виктории Бекхэм - заслуга правильного питания, которого придерживается дизайнер. "Много лет назад я познакомилась в Лос-Анджелесе с дерматологом Гарольдом Лансером. У меня были проблемы с кожей, и он посоветовал мне есть каждый день лосось. Я переспросила: "Каждый день?", и он ответил: "Да, каждый день: на завтрак, обед и ужин", - рассказала Виктория в одном из интервью. Многие врачи советуют пациентам с проблемной кожей употреблять лосось, так как он содержит витамин D, белки, витамины группы В и биотин.

Ева Мендес

43-летней Еве Мендес удалось очень быстро вернуться в форму после обеих беременностей - в 2014-м она родила дочь Эсмеральду, а год назад стала мамой девочки по имени Амада. Секрет этого в том, что Ева питается очень однообразно: обычно актриса начинает свой день с яичницы и тостов, а на обед и ужин предпочитает лосось с рисом или киноа и салат. "Мне не надоедает есть каждый день одно и то же, потому что я воспринимаю еду исключительно как топливо для работы моего организма", - объясняет Мендес.

Белла Хадид

"Мой ежедневный рацион", - с такой подписью Белла Хадид выложила в Snapchat фотографию тарелки с жареным сыром, картошкой фри и кетчупом. Своей любви к фастфуду модель не скрывала никогда: младшая Хадид также любит гамбургеры и пиццу. По словам Беллы, ее идеальная фигура - это наследственность, хороший метаболизм и регулярные тренировки, а на диету она садится только тогда, как нужно срочно избавиться он лишних сантиметров.

Крисси Тейген

Поддерживать модельную фигуру Крисси Тейген помогает плотный завтрак - каждое утро супруга Джона Ледженда начинает стандартно с яичницы из двух яиц, бекона или индейки и авокадо.

Мэрайя Кэри

Чтобы носить откровенные наряды, Мэрайя Кэри придерживается строжайшей диеты, в основе которой лежат всего два продукта: лосось и каперсы. "Это действительно тяжело. Вы бы возненавидели мою диету, - говорит певица. - Я стараюсь есть одни белки. Это ужасно".

Ферги

На протяжении семи лет Ферги ежедневно пьет зеленый смузи, рецепт которого ее супруг, актер Джош Дюамель, узнал от диетолога Кимберли Снайдер во время работы над третьими "Трансформерами". В его состав входят шпинат, капуста, сельдерей, яблоко, банан и груша. "Это буквально энергия в стакане", - уверяют певица и актер.

elle.ru