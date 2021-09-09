9 сентября 2021

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Во имя красоты - Что добавить в воду, чтобы сделать ее полезной

Гурмания

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Во имя красоты - Что добавить в воду, чтобы сделать ее полезной
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9 сентября 2021 11:45

Во имя красоты - Что добавить в воду, чтобы сделать ее полезной

Сколько жидкости необходимо пить в день? Вопрос с бесконечным числом ответов. Идеальный объем зависит от множества факторов: веса, физической активности, диеты... И, конечно, температуры окружающей среды. Когда жарко, уровень гидратации должен быть выше - нормально, что тело просит пить побольше. Хотя, будем честны, многие из вас выполняют хотя бы программу минимум? Только 23% людей на Земле выпивают в сутки рекомендованные два литра.

Лето - отличное время для того, чтобы попробовать новые способы поддерживать гидратацию, с дополнительными преимуществами для здоровья и внешности.

Что такое детокс-вода или "супервода"?

Название "супервода" диетологи ввели по аналогии с суперфудами. Речь идет о натуральном и здоровым напитке, обогащенном питательными веществами. В дополнение к процессу гидратации (и, банально, более приятному утолению жажды) он обладает и другими преимуществами для организма: активирует метаболизм, ухаживает за кожей и волосами, выводит токсины, заряжает энергией... Для приготовления необходимы только три ингредиента: вода, фрукты и травы.

Вода: основа любого рецепта; предпочтительно, минеральная (как вариант - кокосовая). В нее можно добавить несколько столовых ложек розовой воды для вкуса или сока алоэ вера, чтобы почистить пищеварительную систему.

Фрукты: чаще всего мы останавливаем свой выбор на классике - лимоне. Прежде, чем добавить дольки в напиток или выжать в стакан несколько капель сока, оставьте цитрус "согреться" до комнатной температуры.

Травы: мята, имбирь, розмарин... Несколько веточек этих или других растений в ходе приготовления дают не только деликатный пряный аккорд, но и помогают поправить здоровье.

Промойте фрукты, порежьте их на кусочки средней толщины и вместе с травами положите в стеклянный кувшин или банку (лучше всего с герметичной крышкой), добавив воды. Закройте и дайте настояться от 2 до 12 часов в холодильнике. А после этого процедите.

Для стимуляции обмена веществ и пробуждения тела

Ингредиентыминеральная вода, долька лимона, долька грейпфрута, пять долек яблок и половина стебля сельдерея (или половинка киви).

Этот напиток ускоряет метаболизм, а также борется с клеточным окислением. Фрукты в его составе заводят систему пищеварения после ночной апатии, поэтому идеальное время для такого напитка - это утро, до завтрака.

Для кожи

Ингредиентыминеральная вода, четыре куска дыни, половина абрикоса и пакетик зеленого чая.

Приглашенная звезда в списке - зеленый чай, который придает коже естественное сияние без хайлайтера и является мощным антиоксидантом. В компании с низкокалорийный арбузом поможет чувствовать себя хорошо и снаружи, и внутри. Отличная составляющая полноценного завтрака.

Для плоского живота

Ингредиентыминеральная вода, три груши, клубника и звездочка аниса.

После слишком плотного обеда этот напиток поможет почувствовать себя лучше и легче. Клубника в сочетании с анисом снимет ощущение тяжести и частично оберегает от токсичных веществ.

Для занятий спортом

Ингредиентыкокосовая вода и два кусочка ананаса.

Этот простой дуэт имеет колоссальную способность восстанавливать и аккумулировать энергию, что просто идеально после тренировки. Более натуральная альтернатива готовым напиткам, которые принимают спортсмены - 100% источник энергии, богатый питательными веществами и увлажняющий кожу. К тому же такой сладкий и вкусный!

elle.ru


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