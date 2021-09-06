Самые полезные продукты, которые используют вместо лекарств

Хвататься за таблетки каждый раз, когда ты чувствуешь малейшее недомогание - не лучший вариант. Иногда для того, чтобы почувствовать себя лучше, достаточно пересмотреть свой рацион.
Эти продукты помогут тебе справиться с распространенными недугами.
Черника - от проблем со зрением
Эта ягода богата витамином С, который защищает от развития катаракты. Черника помогает сохранить остроту зрения, снимает усталость глаз после просмотра телевизора и работы с компьютером. Поэтому она особенно хороша для офисных работников. Также для зрения полезны морковь, печень и сыр.
Миндаль - от ПМС
Если тебя мучает предменструальный синдром, включи в свое меню миндаль. Он богат витамином B, который принимает активное участие в синтезе нейромедиаторов серотонина и дофамина, избавляющих от перепадов настроения и спазмов. Как альтернативные источники витамина B можно использовать брокколи, печень и молочные продукты.
Брокколи - от болезней десен
Капуста брокколи очень полезна для здоровья десен. Это обусловлено тем, что она создает на зубах, деснах и полости рта пленку, которая защищает рот от кислоты, присутствующей в слюне, кроме этого, она защищает эмаль зубов от преждевременного разрушения.
Рис - против расстройства желудка
При расстройстве желудка лучше всего употреблять простой вареный рис. Он стабилизирует деятельность ЖКТ, поглощает газы и кислоты, способствуя прекращению диареи.
Вишня - от головной боли
Исследования показали, что антоцианины, благодаря которым вишни получили свой замечательный цвет, являются эффективными противовоспалительными средствами, действие которых в несколько раз лучше ибупрофена и аспирина.
Орехи и семечки - против ночных судорог
Ночные судороги чаще всего возникают из-за дефицита магния. Употребляя в пищу семечки, орехи, зеленые листовые овощи и морковь, можно обеспечить организму необходимую дозу этого вещества.
Бананы - от бессоницы
Бананы богаты триптофаном - веществом, стимулирующим выработку мелатонина, известного как гормон сна. Мелатонин участвует в синхронизации биоритмов, а также комплексно влияет на гормональную и иммунную системы организма.
Имбирь - от крепатуры
Ученые экспериментальным путем доказали, что с мышечной болью после тренировок лучше всего бороться с помощью имбиря. Он содержит гингерол - вещество, которое способно нейтрализовать боль и воспаление. Имбирь для снижения мышечной боли стоит применять не только профессиональным спортсменам, но и всем, кто регулярно посещает спортзал.
Молоко с медом - от кашля
Теплое молоко с медом великолепно помогает от кашля, причиной которого стали грипп, ОРВИ, ларингит или ангина. Это средство стимулирует выработку и отхождение мокроты, укрепляет иммунитет, чтобы организм смог как можно быстрее справиться с инфекцией.
ivona.bigmir.net