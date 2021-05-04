Арабская сладость из манной крупы - Пошаговый рецепт

Ингредиенты

Приготовление

1) Смешать сухие ингредиенты, добавить молоко и растительное масло.

2) Готовое тесто напоминает мокрый песок. Распределить его по форме, тонким слоем.

3) Разрезать на квадраты, положить на каждый орешки.

4) Выпекать 25-30 минут при температуре 180 С.

5) Смешать сахар и воду, довести до кипения и продержать 2-3 минуты на огне. В конце всыпать лимонную кислоту и слегка остудить сироп.

6) Горячий десерт залить сиропом, накрыть и оставить до полного остывания.

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