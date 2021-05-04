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4 мая 2021 12:06

Арабская сладость из манной крупы - Пошаговый рецепт

Восхитительно вкусный и незатейливый десерт из манной крупы, пропитанный сладким сиропом. Очень сочный и рассыпчатый - в традициях восточной кухни! Напоминает манник, но вкус гораздо ярче, получается сочным и более рассыпчатым.

Ингредиенты

  • Манная крупа 250 г
  • Мука 60 г
  • Сахар 100 г
  • Соль 1 щепотка
  • Разрыхлитель для теста 1 ч.л.
  • Растительное масло 120 мл
  • Молоко 100 мл
  • Орехи
  • Для сиропа:
  • Сахар 200 г
  • Вода 220 мл
  • Лимонная кислота (сок) 1/4 ч.л.

Приготовление

1) Смешать сухие ингредиенты, добавить молоко и растительное масло.  

2) Готовое тесто напоминает мокрый песок. Распределить его по форме, тонким слоем.

3) Разрезать на квадраты, положить на каждый орешки.

4) Выпекать 25-30 минут при температуре 180 С.

5) Смешать сахар и воду, довести до кипения и продержать 2-3 минуты на огне. В конце всыпать лимонную кислоту и слегка остудить сироп.

6) Горячий десерт залить сиропом, накрыть и оставить до полного остывания.

ivona.bigmir.net


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