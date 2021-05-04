Арабская сладость из манной крупы - Пошаговый рецепт

Ингредиенты
- Манная крупа 250 г
- Мука 60 г
- Сахар 100 г
- Соль 1 щепотка
- Разрыхлитель для теста 1 ч.л.
- Растительное масло 120 мл
- Молоко 100 мл
- Орехи
- Для сиропа:
- Сахар 200 г
- Вода 220 мл
- Лимонная кислота (сок) 1/4 ч.л.
Приготовление
1) Смешать сухие ингредиенты, добавить молоко и растительное масло.
2) Готовое тесто напоминает мокрый песок. Распределить его по форме, тонким слоем.
3) Разрезать на квадраты, положить на каждый орешки.
4) Выпекать 25-30 минут при температуре 180 С.
5) Смешать сахар и воду, довести до кипения и продержать 2-3 минуты на огне. В конце всыпать лимонную кислоту и слегка остудить сироп.
6) Горячий десерт залить сиропом, накрыть и оставить до полного остывания.
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