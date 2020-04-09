Как правильно хранить имбирь? - ФОТО

Имбирь - мощнейший суперфуд, обладающий противовоспалительным и антибактериальным свойствами. И в свежем, и в молотом виде эта восточная пряность - настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, а в борьбе с инфекционными заболеваниями и простудой - просто незаменимый ингредиент. При этом доказано, что в свежем виде он намного полезнее, чем в сушеном. Срок годности имбирного корня колеблется от месяца до двух лет в зависимости от того, как вы его храните. Рассказываем, как сохранить полезные свойства чудодейственного суперфуда в домашних условиях как можно дольше.

Свежий

Перед покупкой имбиря обратите внимание на его внешний вид: корень должен быть гладкий, твердый, шкурка тонкая, без глубоких морщин и сильно выступающих волокон. Клубни средней толщины, как правило, самые молодые и свежие - их и выбирайте. Идеальное место для свежего имбиря - холодильник. В специальном непроницаемом пакете с зажимом он сохранится до трех недель.

В случае, если под рукой нет пищевого пакета, его заменит бумажное полотенце и пакет. Для этого оберните неочищенный имбирь полотенцем, не оставляя открытых участков, а после уберите в бумажный кулек, предварительно выпустив из него весь воздух. В таком виде корнеплод сохранится в течение нескольких недель.

Еще один способ - поместить свежеочищенный имбирь в банку с алкоголем (особым спросом в этом случае пользуются водка и херес). Также можно использовать сакэ, рисовый уксус или рисовое вино, но первые два варианта более предпочтительны - водка и херес меньше всего изменяют вкусовые качества и аромат имбиря и влияют на его полезные свойства, сохраняя их в течение 2-3 месяцев.

Сушеный

Тщательно упакованный пакет с засушенной специей можно держать и на дверце холодильника, и в кухонном шкафу, куда не проникают солнечные лучи. В этом случае она сохранит свои свойства до двух лет.

Молотый

В герметично упакованной таре измельченный в порошок корень имбиря продержится до полугода. Хранить его необходимо при комнатной температуре, а открывать только перед использованием.

Замороженный

Чтобы заморозить корень имбиря, необязательно его чистить и делить на части. Для этого вам понадобится герметичный морозильный мешок или контейнер. Однако полезные свойства в замороженном виде имбирь теряет, зато вкусовыми качествами будет радовать в течение полугода.

Еlle.ru

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