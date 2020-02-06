Что такое японская диета? - ФОТО

Сегодня во всем многообразии диет каждый может выбрать ту, которая придется ему по вкусу. Особой популярностью пользуется японская диета, с помощью которой за пару недель без голодовок можно скинуть до 8 килограммов. Рассказываем главные правила "японки".

ЧТО ТАКОЕ ЯПОНСКАЯ ДИЕТА?

Начнем с того, что сами японцы свой рацион диетическим не считают. Для них это привычная система питания, которая помогает оставаться здоровыми и молодыми (по статистике в Японии самая высокая продолжительность жизни и низкий процент страдающих ожирением женщин). Поэтому японская диета не про любимые всеми суши, морепродукты и соусы, а про здоровое и сбалансированное питание. В основе всех блюд белок, а также отсутствие мяса и молочных продуктов. Кроме того, в японской культуре практически нет десертов, "сладкое" они заменяют фруктами. Да и вообще, у японцев особые отношения с едой: красивая сервировка, небольшие порции, только свежие продукты, готовка на пару и другие секреты, составляющие целую философию.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ?

1. Рис

Небольшая порция риса предусмотрена даже на завтрак. В нем мало жира, но достаточно углеводов, которые отвечают за насыщение и утоление голода. Японцы готовят рис без растительного и сливочного масла - это важный пункт.

2. Рыба

Лосось, тунец, форель, сардины и сельдь - в приоритете жирные сорта. Главный источник Омега-3, которая положительно влияет на состояние костной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшает функции мозга.

3. Овощи

Японцы "помешаны" на овощах. Ни один прием пищи не обходится без 4-5 вариантов овощных блюд, которые чаще всего тушат на воде.

4. Яйца

Ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в яйцах, помогают бороться с застарелыми жировыми отложениями.

5. Зеленый чай

Кроме выведения токсинов и шлаков, зеленый чай нормализует артериальное давление и останавливает воспалительные процессы. Вот только увлекаться им не стоит - не рекомендуется выпивать больше 1,5 литров в день.

ПРАВИЛА ЯПОНСКОЙ ДИЕТЫ

1. На весь период диеты необходимо отказаться от соли и сахара.

2. Блюда подают очень маленькими порциями (примерно 200 г еды за один прием пищи), чтобы утолить чувство голода на 80% ("Ешь только тогда, когда ты голоден", - говорят японцы).

3. Никакого масла и жарки, еду можно готовить только на пару или варить.

4. Привычные 5-6 приемов пищи придется сократить до трех. Перекусы между ними запрещены.

5. Полтора литра питьевой воды - ежедневный минимум.

РЕЗУЛЬТАТ

Японская диета рассчитана на 14 дней. За это время, благодаря значительному сокращению углеводов и высокому содержанию белков, вы теряете минимум пять килограммов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не так много, но они есть. Диета противопоказана беременным женщинам, людям с заболеваниями почек и печени, кардиологическими нарушениями, гастритом и язвой.

Еlle.ru

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