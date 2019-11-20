Турецкие бублики «Симиты» - Рецепт от российского фуд-блогера

Турецкие бублики "Симиты" - прекрасное дополнение к завтраку. Lady.Day.Az представляет рецепт, которым на своей странице @kseniya_akx поделилась российский фуд-блогер.

Ингредиенты:

470(+/-) гр муки

200 мл воды

55 мл растительного масла

7-8 гр сухих быстродействующих дрожжей

15 гр сахара

1 ч л соли

Для "купания" бубликов:

60 мл теплой воды

60 гр меда

60 гр кунжута

Способ приготовления:

1) Для начала приготовим опару. Необходимо развести в теплой воде сахар и дрожжи, оставить на 15 минут до образования пышной "шапки".

2) Подошедшую опару вылить в глубокую миску, добавить соль, 40 мл растительного масла, перемешать. Частями добавить просеянную муку, замесить тесто руками. Тесто должно получится достаточно упругим и эластичным! В случае если недостаточно муки, добавьте опционально (часто это 30-50 гр +\-).

3) В конце замеса добавить оставшиеся 15 мл растительного масла и хорошо вмешать его в тесто.

4) Тесто поместить в глубокую емкость, накрыть пищевой пленкой и оставить на 1ч 10 мин в теплом месте.

5) Подошедшее тесто немного вымесить, сформировать в шар, разделить на 5 равных частей.

6) Каждый кусочек скатать в жгут 50-60 см, сложить вдвое и перекрутить, края защипнуть образовав тем самым форму "бублика".Подобное проделать с оставшимися 4 кусочками теста.

7) Для "купания" бубликов необходимо смешать теплую воду с медом, окунуть каждый бублик в готовую смесь, а затем в кунжут.

8) Симиты выложить на пергамент смазанный растительным маслом, в каждый бублик, в середину поставить стакан, для того чтобы выпечка получилась однозначной в размере и диаметре. Оставить на растройку на 25 мин.

9) Духовку разогреть до 185 гр. Спустя 25 мин убрать стаканы из бубликов, отправить выпекаться на 25 мин (ориентируйтесь по своей духовке).

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook