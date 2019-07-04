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Фахитас с курицей – Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Популярный азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась рецептом мексиканского блюда - фахитас.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 1 крупная головка репчатого лука
  • 2 красных перца
  • 1 желтый перец
  • 3 помидора
  • 100 г консервированной кукурузы
  • соус "Табаско" или перец чили
  • кумин, карри
  • 500 мл пива
  • 4 лепешки тортильяс
  • зелень петрушки
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Промываем, обсушиваем и нарезаем длинными полосами куриное филе. Выкладываем в емкость, щедро посыпаем нарезанной зеленью петрушки и заливаем курочку пивом. Оставляем мясо в маринаде в холодильнике на час. Мясо таким образом получается очень нежным и сочным.

  

2. Нарезаем все овощи соломкой. Разогреваем сковороду и припускаем в оливковом масле нарезанный репчатый лук. Как только он размягчится, выкладываем к нему нарезанные перцы. Посыпаем солью и кумином.

  

3. Спустя некоторое время добавляем помидоры, а затем и куриное филе, предварительно откинув его на дуршлаг, чтобы слить пиво. Солим, перчим наши ингредиенты, а также добавляем в сковороду соус Табаско. Готовим блюдо на среднем огне около 15 минут, периодически помешивая.

4. Как только вы увидите, что куриный бульон выпарился, и мясо начинает поджариваться, заправьте обжарку карри и консервированными кукурузными зернами. Начинка готова!

5. А дальше следует самое приятное - заверните обжарку в кукурузную тортилью.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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