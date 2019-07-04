Фахитас с курицей – Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Популярный азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась рецептом мексиканского блюда - фахитас.

Ингредиенты:

400 г куриного филе

1 крупная головка репчатого лука

2 красных перца

1 желтый перец

3 помидора

100 г консервированной кукурузы

соус "Табаско" или перец чили

кумин, карри

500 мл пива

4 лепешки тортильяс

зелень петрушки

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Промываем, обсушиваем и нарезаем длинными полосами куриное филе. Выкладываем в емкость, щедро посыпаем нарезанной зеленью петрушки и заливаем курочку пивом. Оставляем мясо в маринаде в холодильнике на час. Мясо таким образом получается очень нежным и сочным.

2. Нарезаем все овощи соломкой. Разогреваем сковороду и припускаем в оливковом масле нарезанный репчатый лук. Как только он размягчится, выкладываем к нему нарезанные перцы. Посыпаем солью и кумином.

3. Спустя некоторое время добавляем помидоры, а затем и куриное филе, предварительно откинув его на дуршлаг, чтобы слить пиво. Солим, перчим наши ингредиенты, а также добавляем в сковороду соус Табаско. Готовим блюдо на среднем огне около 15 минут, периодически помешивая.

4. Как только вы увидите, что куриный бульон выпарился, и мясо начинает поджариваться, заправьте обжарку карри и консервированными кукурузными зернами. Начинка готова!

5. А дальше следует самое приятное - заверните обжарку в кукурузную тортилью.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook