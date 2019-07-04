Фахитас с курицей – Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Популярный азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась рецептом мексиканского блюда - фахитас.
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе
- 1 крупная головка репчатого лука
- 2 красных перца
- 1 желтый перец
- 3 помидора
- 100 г консервированной кукурузы
- соус "Табаско" или перец чили
- кумин, карри
- 500 мл пива
- 4 лепешки тортильяс
- зелень петрушки
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Промываем, обсушиваем и нарезаем длинными полосами куриное филе. Выкладываем в емкость, щедро посыпаем нарезанной зеленью петрушки и заливаем курочку пивом. Оставляем мясо в маринаде в холодильнике на час. Мясо таким образом получается очень нежным и сочным.
2. Нарезаем все овощи соломкой. Разогреваем сковороду и припускаем в оливковом масле нарезанный репчатый лук. Как только он размягчится, выкладываем к нему нарезанные перцы. Посыпаем солью и кумином.
3. Спустя некоторое время добавляем помидоры, а затем и куриное филе, предварительно откинув его на дуршлаг, чтобы слить пиво. Солим, перчим наши ингредиенты, а также добавляем в сковороду соус Табаско. Готовим блюдо на среднем огне около 15 минут, периодически помешивая.
4. Как только вы увидите, что куриный бульон выпарился, и мясо начинает поджариваться, заправьте обжарку карри и консервированными кукурузными зернами. Начинка готова!
5. А дальше следует самое приятное - заверните обжарку в кукурузную тортилью.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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