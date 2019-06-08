Нужно погорячее - Как выбрать правильные напитки для лета? - ФОТО

В летнюю жару постоянно хочется пить. Мысли только о том, чтобы глотнуть холодненького, да поскорее: ледяной газировки, охлажденного кофейного напитка, а может даже бокал освежающего вина со льдом или пива с горчинкой. Но правильно ли пить все холодное? Или стоит выбрать что-то погорячее - например, чай? Мы подобрали для вас напитки, которые действительно помогут утолить жажду в жару.

Можно пить горячий чай летом

В жарких странах - в Средней Азии, ряде африканских и арабских стран - традиционные напитки для лета всегда были горячие. Еще в те времена, когда Великий шелковый путь был узенькой тропинкой, местные жители предпочитали пить чай в жару, причем обязательно зеленый. И вовсе не потому, что в пустыне сложности с холодной водой. Горячий чай отлично утоляет жажду и спасает от солнечного удара в жаркую погоду. Так что среднеазиатское чаепитие на подушках и коврах - не просто дань традиции, а проверенный временем способ выживания.

Как работает "система охлаждения" организма

Почему в жару пьют именно горячие напитки? Дело во влиянии чая и у других подогретых напитков на организм человека. Во рту и на языке у нас расположены различные рецепторы, один из которых служит для распознания горячего и холодного. И когда мы едим или пьем теплое, он посылает в мозг сигнал о том, что пора включать "систему охлаждения организма". В итоге запускается интенсивное потоотделение, человек чувствует себя комфортнее даже в сильную жару.

Если пить летом холодные напитки, а особенно газированные, наш организм получает сигнал о том, что нужно включать "систему обогрева", повышается температура тела. В результате, если утоляешь жажду холодными напитками, нам хочется пить еще больше. А резкий перепад температур, например, если вы пьете напиток со льдом, может привести к дискомфорту или к таким нежелательным последствиям как, например, разрушение эмали зубов или раздражение слизистой оболочки рта.

Какой напиток лучше пить летом

Пить зеленый чай летом - далеко не единственный способ правильного утоления жажды. Существует множество рецептов приготовления напитков из белого или черного чая. В Средней Азии в жаркую погоду горячий чай пьют несколько раз в день, но строго без сахара. В жару или после активной тренировки отлично подойдут отвары из ягод и фруктов, которые следует пить горячими или подогретыми. Быстрое восстановление сил вам гарантировано!

А вот бедуины с Аравийского полуострова предпочитают пить кипяченое верблюжье молоко. Этот экзотический для современного европейского городского жителя напиток содержит большое количество питательных веществ, а если его подогреть, он прекрасно утоляет жажду и восстанавливает утраченные после длительного караванного перехода силы.

Так какой напиток выбрать современному городскому жителю летом? Если вы не любители чая, весьма оригинальным может показаться рецепт настоя из листьев малины, земляники, смородины или яблоневых и вишневых деревьев. Дело в том, что листья садовых растений, в отличие от чая, не содержат тонизирующих веществ. При этом в них много растительного белка и жиров и натуральных сахаров. Согласитесь, это питательная и полезная альтернатива для летних напитков.

Н. Гасымова

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