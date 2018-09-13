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Грушевый тарт татен – Пошаговый рецепт - ФОТО

Рецептом грушевого тарт татена от Джейми Оливера со своими подписчиками в Instagram поделилась известный фуд-блогер Иля Мамедова. 

Lady.Day.Az представляет данный рецепт:

Ингредиенты:

  • 350 гр размороженного слоеного теста
  • 6 груш
  • 100 гр сахара
  • 40 гр сливочного масла
  • 1/2 ч.л корицы
  • Сок одного лимона
  • желток для смазывания теста

Способ приготовления:

1. Груши очищаем от кожуры, режем пополам и вынимаем сердцевину из каждой половинки. Поливаем лимонным соком. 

2. На разогретую сковороду высыпаем сахарный песок и равномерно распределяем его по всей поверхности. Не мешаем! Когда он расплавится и приобретет карамельный оттенок, добавляем корицу и сливочное масло. Быстренько размешиваем карамель и выкладываем в нее дольки груш. На тихом огне готовим груши в карамели 14 минут (7 минут с каждой стороны), прикрыв крышкой. Груши должны стать мягкими, но не потерять форму!

3. Выкладываем дольки груш в форму, "лицевой" частью вниз (не забывайте, что у нас пирог-перевертыш), поливаем сверху карамельным сиропом. На груши аккуратно стелим пласт слоеного теста, подоткнув тесто под груши. Смазываем тесто желтком и отправляем в разогретую до 210 градусов духовку на 20-25 минут. Даем готовому пирогу чуть остыть, после чего переворачиваем пирог на блюдо и подаем горячим с холодным сливочным мороженым.

Приятного аппетита!

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