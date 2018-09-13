Грушевый тарт татен – Пошаговый рецепт - ФОТО

Рецептом грушевого тарт татена от Джейми Оливера со своими подписчиками в Instagram поделилась известный фуд-блогер Иля Мамедова.
Lady.Day.Az представляет данный рецепт:
Ингредиенты:
- 350 гр размороженного слоеного теста
- 6 груш
- 100 гр сахара
- 40 гр сливочного масла
- 1/2 ч.л корицы
- Сок одного лимона
- желток для смазывания теста
Способ приготовления:
1. Груши очищаем от кожуры, режем пополам и вынимаем сердцевину из каждой половинки. Поливаем лимонным соком.
2. На разогретую сковороду высыпаем сахарный песок и равномерно распределяем его по всей поверхности. Не мешаем! Когда он расплавится и приобретет карамельный оттенок, добавляем корицу и сливочное масло. Быстренько размешиваем карамель и выкладываем в нее дольки груш. На тихом огне готовим груши в карамели 14 минут (7 минут с каждой стороны), прикрыв крышкой. Груши должны стать мягкими, но не потерять форму!
3. Выкладываем дольки груш в форму, "лицевой" частью вниз (не забывайте, что у нас пирог-перевертыш), поливаем сверху карамельным сиропом. На груши аккуратно стелим пласт слоеного теста, подоткнув тесто под груши. Смазываем тесто желтком и отправляем в разогретую до 210 градусов духовку на 20-25 минут. Даем готовому пирогу чуть остыть, после чего переворачиваем пирог на блюдо и подаем горячим с холодным сливочным мороженым.
Приятного аппетита!
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