Грушевый тарт татен – Пошаговый рецепт - ФОТО

Рецептом грушевого тарт татена от Джейми Оливера со своими подписчиками в Instagram поделилась известный фуд-блогер Иля Мамедова.

Lady.Day.Az представляет данный рецепт:

Ингредиенты:

350 гр размороженного слоеного теста

6 груш

100 гр сахара

40 гр сливочного масла

1/2 ч.л корицы

Сок одного лимона

желток для смазывания теста

Способ приготовления:

1. Груши очищаем от кожуры, режем пополам и вынимаем сердцевину из каждой половинки. Поливаем лимонным соком.

2. На разогретую сковороду высыпаем сахарный песок и равномерно распределяем его по всей поверхности. Не мешаем! Когда он расплавится и приобретет карамельный оттенок, добавляем корицу и сливочное масло. Быстренько размешиваем карамель и выкладываем в нее дольки груш. На тихом огне готовим груши в карамели 14 минут (7 минут с каждой стороны), прикрыв крышкой. Груши должны стать мягкими, но не потерять форму!

3. Выкладываем дольки груш в форму, "лицевой" частью вниз (не забывайте, что у нас пирог-перевертыш), поливаем сверху карамельным сиропом. На груши аккуратно стелим пласт слоеного теста, подоткнув тесто под груши. Смазываем тесто желтком и отправляем в разогретую до 210 градусов духовку на 20-25 минут. Даем готовому пирогу чуть остыть, после чего переворачиваем пирог на блюдо и подаем горячим с холодным сливочным мороженым.

Приятного аппетита!

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook