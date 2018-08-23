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23 августа 2018 09:14

5 причин съесть арбуз прямо сейчас - ФОТО

Арбуз - не только вкусное летнее лакомство, но и способ сохранить фигуру и молодость на долгие годы.

На первый взгляд от арбуза нет никакой пользы. Он состоит из воды и сахара, казалось бы, что там такого? Но на самом деле арбуз невероятно полезная вещь. И вот почему.  

Диетический продукт  

Арбуз входит в ТОП-5 самых низкокалорийных продуктов. На 100 грамм арбуза мы получаем всего 38 ккал. С его помощью можно эффективно контролировать вес и не переедать, при условии, если ты, будешь употреблять его каждый день.

Ведь четырех долек арбуза вполне достаточно для насыщения. Но не стоит есть арбуз перед сном. 

Против депрессии  

Сам по себе арбуз уже вызывает улыбку и детскую радость у каждого из нас. Но дело не только в этом. 100 грамм арбуза содержат 60 процентов суточной нормы магния - натурального антидепрессанта.  

Очищение  

Все мы знаем про мочегонные свойства арбуза, но дело не только в этом. Арбуз идеально очищает организм, избавляя его от лишней воды и токсинов. Поэтому, если тебе резко захотелось в туалет после съеденного арбуза, то не пугайся. Это нормально.  

Спортпит  

В арбузе содержится фолиевая кислота, обязательный компонент для беременных. Фолиевая кислота формирует крепкий иммунитет, принимает участие в синтезе кровяных клеток и позволяет развить мышечную массу.  

Афродизиак  

Арбуз считают натуральной заменой "Виагры". В нем содержится ликопин, бета-каротин и цитруллин - вещества, которые стимулируют сексуальное влечение и расслабляют кровеносные сосуды, активизируя кровообращение в органах малого таза.  

edinstvennaya.ua


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