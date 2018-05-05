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5 мая 2018 14:10

4 причины, по которым мы любим кофе

Да, мы постоянно говорим о том, что количество потребляемого кофе необходимо сокращать. И тем не менее все хорошо в меру. Логика здесь такая же, как, скажем, с шоколадом: съесть дольку - очень даже полезно, а вот целая плитка принесет одни неприятности и лишние сантиметры на талии. Так что чашка-другая в день не только вам не повредит, но еще и поможет улучшить самочувствие. Ниже - как минимум четыре причины не отказываться от любимого напитка.

  • Ученые из американского Alzheimer's Disease Research Center выяснили, что три чашки кофе в день сокращают риск развития болезни Альцгеймера до 65 процентов. Показатели, согласитесь, впечатляющие. То же, кстати, касается и болезни Паркинсона - здесь показатели доходят до 20 процентов.
  • Кофе улучшает работу сердечно-сосудистой системы. И это не пустые слова, а результат долгих исследований ученых Гарварда. Только вот тем, кто всю жизнь отказывался от кофеина, а потом вдруг решил включить его в свой рацион, эксперты советуют не делать резких движений - после определенного возраста это может оказаться опасным.
  • А как насчет того что кофе помогает бороться с мелкими морщинками и тусклым цветом лица? Так что в борьбе за молодость пара чашек бодрящего напитка не помешают.
  • Худеющим на заметку: кофе эффективно сжигает жиры и активизирует метаболические процессы в организме. И здесь опять-таки важно не переборщить (увы, избыточное потребление кофеина не принесет ничего, кроме проблем).

bazaar.ru


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